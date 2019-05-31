"Тоттенхэм" готов улучшить предложение по Ло Чельсо

"Тоттенхэм" готов улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "шпоры" предложили рекордные для своего клуба 53 миллиона фунтов за Ло Чельсо, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити".



По информации Daily Mirror, "Реал Бетис" ответил отказом на столь внушительное предложение, потребовав за свою восходящую звезду 88 млн. фунтов, что прописаны в контракте Джовани в качестве отступных.



При этом сам 23-летний полузащитник, недавно вызванный в сборную Аргентины для подготовки к Кубку Америки, заинтересован в том, чтобы поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино, возглавляющим "Тоттенхэм".



В Северном Лондоне надеются, что эта заинтересованность игрока, забившего 16 голов в 45 матчах этого сезона, поможет уговорить "Реал Бетис" на компенсацию порядка 60 млн. фунтов.



Издание добавляет, что столь сильный интерес к Ло Чельсо обусловлен опасениями "Тоттенхэма" за будущее Кристиана Эриксена, у которого остается только один год по контракту и которого упорно сватают в "Реал".



Тем временем, как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" потерял интерес к полузащитнику Андре Гомешу, которого "Барселона" готова отпустить только за 25-35 млн. фунтов.