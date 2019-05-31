Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за Адриена Рабьо. "Ливерпуль" решил поспорить за Николя Пепе. "Арсенал" ищет покупателей на своих звезд. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес отверг интерес из Премьер-Лиги и собирается перейти в "Ювентус" или "Наполи". (Marca)



"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника Адриена Рабьо, покидающего ПСЖ свободным агентом. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" готов отпустить Лукаку в "Интер". (The Times)



"Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Daily Star)



"Манчестер Сити" предложил 53 миллиона фунтов за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Tuttosport)



"Сити" близок к продаже защитника Эльякима Мангала в "Порту". (O Jogo)



"Ливерпуль" установил контакт относительно вингера "Лилля" Николя Пепе, оцениваемого в 70 млн. фунтов. (Daily Star)



"Челси" не продаст защитника Эмерсона Палмери. (Daily Star)



"Арсенал" по-прежнему хочет Райана Фрэйзера из "Борнмута", но Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас" позволить тебе не сможет без Лиги Чемпионов. (Daily Mirror)



"Арсенал" ищет покупателей на Шкодрана Мустафи, Месута Озила и Генриха Мхитаряна. (Daily Star)



Новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" хочет полузащитника "Борнмута" Харри Артера. (Irish Independent)



Также "Астон Вилла" хочет выкупить защитника Тайона Мингса у "Борнмута" после успешной аренды. (Sky Sports)



Другое



"Ювентус" предложил главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри контракт с зарплатой в 6.2 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может получить предложение из "Ромы". (Gazzetta dello Sport)



Экс-полузащитник "Арсенала" Нико Йеннарис вызван в сборную Китая. (BBC)



Женская команда "Манчестер Сити" подписала Матильду Фидальго, которая приходится двоюродной сестрой Бернарду Силве. (Sky Sports)



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес снялся в художественном фильме, посвященном себе. (BBC)