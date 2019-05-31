Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за Адриена Рабьо. "Ливерпуль" решил поспорить за Николя Пепе. "Арсенал" ищет покупателей на своих звезд. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес отверг интерес из Премьер-Лиги и собирается перейти в "Ювентус" или "Наполи". (Marca)
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника Адриена Рабьо, покидающего ПСЖ свободным агентом. (Mundo Deportivo)
"Юнайтед" готов отпустить Лукаку в "Интер". (The Times)
"Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Daily Star)
"Манчестер Сити" предложил 53 миллиона фунтов за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Tuttosport)
"Сити" близок к продаже защитника Эльякима Мангала в "Порту". (O Jogo)
"Ливерпуль" установил контакт относительно вингера "Лилля" Николя Пепе, оцениваемого в 70 млн. фунтов. (Daily Star)
"Челси" не продаст защитника Эмерсона Палмери. (Daily Star)
"Арсенал" по-прежнему хочет Райана Фрэйзера из "Борнмута", но Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас" позволить тебе не сможет без Лиги Чемпионов. (Daily Mirror)
"Арсенал" ищет покупателей на Шкодрана Мустафи, Месута Озила и Генриха Мхитаряна. (Daily Star)
Новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" хочет полузащитника "Борнмута" Харри Артера. (Irish Independent)
Также "Астон Вилла" хочет выкупить защитника Тайона Мингса у "Борнмута" после успешной аренды. (Sky Sports)
Другое
"Ювентус" предложил главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри контракт с зарплатой в 6.2 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)
Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может получить предложение из "Ромы". (Gazzetta dello Sport)
Экс-полузащитник "Арсенала" Нико Йеннарис вызван в сборную Китая. (BBC)
Женская команда "Манчестер Сити" подписала Матильду Фидальго, которая приходится двоюродной сестрой Бернарду Силве. (Sky Sports)
Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес снялся в художественном фильме, посвященном себе. (BBC)
31.05.2019 13:00
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Последние комментарии:
Андрюху Рыбина свободным агентом просто шикардос, особенно Эррера свалил
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Бля, а вы знали, что Валерке (bezviz) 47 лет оказывается?! А он тут недавно писал, что бабу нашёл. Вот он старый девственник.
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Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может получить предложение из "Ромы".
Пирожок не уйдёт скоро Бензоколонка денег даст!)))
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Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес снялся в художественном фильме, посвященном себе. (BBC)
Санчез Разбогатевший
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