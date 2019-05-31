Президент "Ливерпуля": "Коутиньо, вероятно, пожалел, что ушел от нас"

Президент "Ливерпуля" Том Вернер считает, что полузащитник Филиппе Коутиньо пожалел о своем решении покинуть мерсисайдский клуб и отправиться в "Барселону".

Как известно, Коутиньо отчаянно рвался в "Барселону" еще летом 2017, даже подав прошение о трансфере. Спустя полгода Филиппе все же добился перехода своей мечты стоимостью 142 миллиона фунтов.



Однако, как это нередко бывает, ожидания не совпали с реальностью. Бразилец так и не стал основным игроком на "Ноу Камп", вызывая раздражение у болельщиков, испанской прессы и боссов "Барселоны".



Вдвойне иронично, что с тех пор "Ливерпуль" дважды добирался до финала Лиги Чемпионов и превратился в реального претендента на титул Премьер-Лиги, а "Барселона" недавно вылетела из Лиги Чемпионов как раз от рук "красных". По мнению Вернера, Филиппе осознал, какую ошибку он совершил.



"Я бы хотел коснуться этой истории насчет Филиппе Коутиньо. Я могу сказать только хорошее про Филиппе. Но я думаю, он покинул "Ливерпуль" из-за желания выступать за один из двух больших испанских клубов".



"Мы пытались убедить его, что наш клуб движется в правильном направлении и что у него будут большие шансы на успех в Лиге Чемпионов, оставаясь в "Ливерпуле".



"Думаю, он, вероятно, пожалел о своем решении уйти", — сообщил Вернер Liverpool Echo.



Добавим, что в этой кампании Ла Лиги Коутиньо забил только пять голов. При этом за последние полсезона в Премьер-Лиге Филиппе успел отличиться 13 раз.