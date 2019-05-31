Гиггз: "Джеймс достаточно хорош для "Юнайтед"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз убежден, что вингер "Суонси" Даниэль Джеймс достаточно хорош, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, 20-летний Джеймс уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами" и вскоре должен к ним присоединиться по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.



Гиггз, легенда "Юнайтед", одобряет этот трансфер и спешит развеять сомнения людей, которые не уверены в уровне Даниэля.



"Все мои знакомые спрашивают: "Что он за игрок?" Давайте подождем, еще ничего не оформлено".



Вам не нужно говорить со мной, чтобы узнать о мастерстве Дэна — вы можете увидеть это своими глазами, особенно после смены календарного года. Сорвавшийся трансфер в "Лидс" (в январе) придал ему импульс".



"Я был на матче "Суонси" против "Стоука", и я давно не видел такой хорошей игры на фланге. Из-за него двое парней схлопотали удаления, и он забил потрясающий гол".



"Эшу (Уильямсу) пришлось заканчивать матч на позиции правого защитника, и это одна из самых забавных вещей, что я видел в этом сезоне! Он с испугом ткнул пальцем в себя: "Что, я?" Дэн сыграл великолепно, показав, на что он способен".



"Также он сыграл отлично в последнем матче у меня. Обладая своей скоростью и темпераментом, он может играть везде".



"Переход в "Юнайтед" или какой-либо другой большой клуб сопряжен с определенным давлением. Но когда ты вызываешься в сборную, ты привык к давлению. Если он уйдет на повышение, в этом будет много плюсов для него".



"Будучи тренером, ты хочешь, чтобы твои игроки выступали на таком высоком уровне, как они заслуживают своей игрой", — цитирует Гиггза Daily Mail.