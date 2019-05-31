Гиггз: "Джеймс достаточно хорош для "Юнайтед"

Даниэль Джеймс Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз убежден, что вингер "Суонси" Даниэль Джеймс достаточно хорош, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, 20-летний Джеймс уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами" и вскоре должен к ним присоединиться по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.

Гиггз, легенда "Юнайтед", одобряет этот трансфер и спешит развеять сомнения людей, которые не уверены в уровне Даниэля.

"Все мои знакомые спрашивают: "Что он за игрок?" Давайте подождем, еще ничего не оформлено".

Вам не нужно говорить со мной, чтобы узнать о мастерстве Дэна — вы можете увидеть это своими глазами, особенно после смены календарного года. Сорвавшийся трансфер в "Лидс" (в январе) придал ему импульс".

"Я был на матче "Суонси" против "Стоука", и я давно не видел такой хорошей игры на фланге. Из-за него двое парней схлопотали удаления, и он забил потрясающий гол".

"Эшу (Уильямсу) пришлось заканчивать матч на позиции правого защитника, и это одна из самых забавных вещей, что я видел в этом сезоне! Он с испугом ткнул пальцем в себя: "Что, я?" Дэн сыграл великолепно, показав, на что он способен".

"Также он сыграл отлично в последнем матче у меня. Обладая своей скоростью и темпераментом, он может играть везде".

"Переход в "Юнайтед" или какой-либо другой большой клуб сопряжен с определенным давлением. Но когда ты вызываешься в сборную, ты привык к давлению. Если он уйдет на повышение, в этом будет много плюсов для него".

"Будучи тренером, ты хочешь, чтобы твои игроки выступали на таком высоком уровне, как они заслуживают своей игрой", — цитирует Гиггза Daily Mail.


Метки Гиггз, Джеймс, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 11:00

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  1. pavlix76 31.05.2019 11:43 # pavlix76
    Якобы Юнайтед хотят усилится, но покупают середняков.

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  2. kewell7 31.05.2019 11:39 # kewell7
    А жена Джеймса достаточно хороша?
    Такие уроды могли играть только за скам.

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