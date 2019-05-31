"Челси" хочет купить Коутиньо на замену Азару

Филиппе Коутиньо В случае отмены или приостановки трансферного запрета "Челси" постарается приобрести полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо на замену Эдену Азару.

Как известно, Азар не скрывает своих планов покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом. Истекающий через 12 месяцев контракт Эдена просто не оставляет "синим" иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Реалом".

"Реал" надеется на скорейшее заключение сделки, однако сразу потратить деньги с продажи Азара "Челси" не сможет — лондонский клуб находится под трансферным запретом до конца января 2020.

Как сообщает Daily Mirror, "Челси" по-прежнему не согласен с введенными ФИФА санкциями и собирается их оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Апелляция в CAS должна, по крайней мере, отсрочить наказание, и в таком случае "синие" постараются приобрести Коутиньо, который лишь 18 месяцев назад перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.

За эти 18 месяцев Коутиньо так и не стал основным игроком и теперь доступен для трансфера по сниженной цене, что и привлекло внимание "Челси".


Метки Барселона, Коутиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 384

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 31.05.2019 10:12 # mancunia-planet
    Запрет до конца января это ни о чём, мало

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  2. alexomck 31.05.2019 10:04 # alexomck
    плохо, Коут в любой форме > Хазард.

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  3. chebrec 31.05.2019 10:03 # chebrec
    Второй Тарас

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  4. pistolero-lfc 31.05.2019 10:02 # pistolero-lfc
    будет карать всех, кроме Ливерпуль

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