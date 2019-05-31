"Челси" хочет купить Коутиньо на замену Азару

В случае отмены или приостановки трансферного запрета "Челси" постарается приобрести полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо на замену Эдену Азару.

Как известно, Азар не скрывает своих планов покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом. Истекающий через 12 месяцев контракт Эдена просто не оставляет "синим" иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Реалом".



"Реал" надеется на скорейшее заключение сделки, однако сразу потратить деньги с продажи Азара "Челси" не сможет — лондонский клуб находится под трансферным запретом до конца января 2020.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" по-прежнему не согласен с введенными ФИФА санкциями и собирается их оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).



Апелляция в CAS должна, по крайней мере, отсрочить наказание, и в таком случае "синие" постараются приобрести Коутиньо, который лишь 18 месяцев назад перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.



За эти 18 месяцев Коутиньо так и не стал основным игроком и теперь доступен для трансфера по сниженной цене, что и привлекло внимание "Челси".