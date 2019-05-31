Мане объяснил, почему хочет остаться в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане объяснил, почему он не помышляет о переходе в какой-либо другой клуб.

27-летний Мане великолепно отыграл сезон 2018/19, разделив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги за 22 гола. Еще четырежды Садио отличился в Лиге Чемпионов, что помогло "красным" достичь финала турнира.



На протяжении последних месяцев в прессе регулярно появлялись слухи об интересе к игроку сборной Сенегала со стороны "Реала", однако Садио не готов покинуть такое особенное место, как "Ливерпуль".



"Я надеюсь, что останусь здесь надолго. Другого такого места просто нет".



"Тот полуфинал против "Барселоны" был, на мой взгляд, лучшим вечером на "Энфилде". Вы продолжаете сватать меня в "Реал", но после такого вечера... Это было невероятно. Думаю, после таких вещей твой переход куда-либо исключен, потому что у нас лучший клуб и лучшие фанаты. Это нечто невероятное".



"Это и делает "Ливерпуль" таким особенным. Я ощущаю это с момента перехода в "Ливерпуль", — сообщил Мане Liverpool Echo.