Мане объяснил, почему хочет остаться в "Ливерпуле"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане объяснил, почему он не помышляет о переходе в какой-либо другой клуб.
27-летний Мане великолепно отыграл сезон 2018/19, разделив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги за 22 гола. Еще четырежды Садио отличился в Лиге Чемпионов, что помогло "красным" достичь финала турнира.
На протяжении последних месяцев в прессе регулярно появлялись слухи об интересе к игроку сборной Сенегала со стороны "Реала", однако Садио не готов покинуть такое особенное место, как "Ливерпуль".
"Я надеюсь, что останусь здесь надолго. Другого такого места просто нет".
"Тот полуфинал против "Барселоны" был, на мой взгляд, лучшим вечером на "Энфилде". Вы продолжаете сватать меня в "Реал", но после такого вечера... Это было невероятно. Думаю, после таких вещей твой переход куда-либо исключен, потому что у нас лучший клуб и лучшие фанаты. Это нечто невероятное".
"Это и делает "Ливерпуль" таким особенным. Я ощущаю это с момента перехода в "Ливерпуль", — сообщил Мане Liverpool Echo.
31.05.2019 09:00
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"Думаю, после таких вещей твой переход куда-либо исключён" - всчя суть, почему в ближайшие ТО никто из ведущих игроков не попроситься на выход, даже, если ничего не выиграют. Даже если безвиз и те, кто прочит развал этой команды после безтрофейного сезона, порвутся нах.
YNWA!
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До поры до времени
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Думаю, после таких вещей твой переход куда-либо исключен, потому что у нас лучший клуб и лучшие фанаты.
что правда, то правда! молодчик Манешка! лучший
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лучший вечер? это когда все праздновали, а этот сразу в подтрибунку свалил с концами.
верить неграм нельзя, говорит одно, а в кармане кукиш держит.
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От добра добру не ищут.
Кохтиньо уже сдох как футболист
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Коутиньо v.2
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