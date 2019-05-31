Алиссон: "Мне было грустно наблюдать за ошибками Кариуса"

Голкипер Алиссон прокомментировал действия своего предшественника в воротах "Ливерпуля" Лориса Кариуса, подарившего два гола "Реалу" в прошлогоднем финале Лиги Чемпионов.

Финал Лиги Чемпионов 2018/19 станет вторым подряд для "Ливерпуля". В прошлом году команда Юргена Клоппа упустила победу во многом из-за ляпов Кариуса, который сначала выкатил мяч на ногу Кариму Бензема, а затем не смог отразить удар Гарета Бэйла.



Ошибки немецкого голкипера вынудили Клоппа прошлым летом потратить 67 миллионов фунтов на трансфер Алиссона, который стал настоящей находкой для "красных" и уже завоевал "Золотую перчатку" по итогам сезона Премьер-Лиги.



И хотя именно Кариус помог Алиссону оказаться на "Энфилде", бразилец был отнюдь не рад провалу коллеги по вратарскому цеху.



"Мне было грустно. Нам знакомо чувство ошибки в таком большом соревновании, как Лига Чемпионов, и это то, что может оставаться с вами до конца вашей карьеры. Но в жизни всегда есть шанс исправиться".



"Я стараюсь всегда быть на чеку. Когда я делаю что-то хорошо, я не позволяю этому затуманить мой рассудок. Ровно так же, когда я совершаю ошибку", — сообщил Алиссон ESPN.