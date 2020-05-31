"Ливерпуль" предложит новые контракты Матипу и Милнеру

Джеймс Милнер После окончания сезона "Ливерпуль" наградит новыми контрактами защитника Жоэля Матипа и полузащитника Джеймса Милнера.

В свои 33 года Милнер остается важнейшим игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа — возраст совершенно не сказывается на форме ветерана.

И хотя действующий контракт Джеймса истекает только через год, мерсисайдский клуб собирается продлить сотрудничество с экс-игроком "Манчестер Сити" минимум до июня 2021.

Новую сделку сможет заключить и 27-летний Матип, который проявил себя с лучшей стороны во второй половине сезона. Пока Джо Гомес и Деян Ловрен отсутствовали с травмами, Жоэль превратился в достойного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.

Матип был настолько хорош, что теперь имеет все шансы выйти в стартовом составе и на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.


Метки контракты, Ливерпуль, Матип, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 07:00

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  1. liverfun 31.05.2019 07:56 # liverfun
    оба заслужили, милнер при своем характере всегда будет нужен и полезен клубу, а матип отлично воспользовался своим шансом, сейчас в бешенной форме находится и должен выходить в старте на финал

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  2. alexomck 31.05.2019 07:14 # alexomck
    Милнер сдавать начал, лучше бы лз взяли.

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