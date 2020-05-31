"Ливерпуль" предложит новые контракты Матипу и Милнеру

После окончания сезона "Ливерпуль" наградит новыми контрактами защитника Жоэля Матипа и полузащитника Джеймса Милнера.

В свои 33 года Милнер остается важнейшим игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа — возраст совершенно не сказывается на форме ветерана.



И хотя действующий контракт Джеймса истекает только через год, мерсисайдский клуб собирается продлить сотрудничество с экс-игроком "Манчестер Сити" минимум до июня 2021.



Новую сделку сможет заключить и 27-летний Матип, который проявил себя с лучшей стороны во второй половине сезона. Пока Джо Гомес и Деян Ловрен отсутствовали с травмами, Жоэль превратился в достойного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.



Матип был настолько хорош, что теперь имеет все шансы выйти в стартовом составе и на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.