"Ливерпуль" предложит новые контракты Матипу и Милнеру
После окончания сезона "Ливерпуль" наградит новыми контрактами защитника Жоэля Матипа и полузащитника Джеймса Милнера.
В свои 33 года Милнер остается важнейшим игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа — возраст совершенно не сказывается на форме ветерана.
И хотя действующий контракт Джеймса истекает только через год, мерсисайдский клуб собирается продлить сотрудничество с экс-игроком "Манчестер Сити" минимум до июня 2021.
Новую сделку сможет заключить и 27-летний Матип, который проявил себя с лучшей стороны во второй половине сезона. Пока Джо Гомес и Деян Ловрен отсутствовали с травмами, Жоэль превратился в достойного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.
Матип был настолько хорош, что теперь имеет все шансы выйти в стартовом составе и на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.
31.05.2019 07:00
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оба заслужили, милнер при своем характере всегда будет нужен и полезен клубу, а матип отлично воспользовался своим шансом, сейчас в бешенной форме находится и должен выходить в старте на финал
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Милнер сдавать начал, лучше бы лз взяли.
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