"Реал" готовит 106 миллионов фунтов за Азара

В ближайшие дни "Реал" сделает официальное предложение о покупке плеймейкера "Челси" Эдена Азара в размере 120 миллионов евро (106 млн. фунтов).

После победы 4:1 над "Арсеналом" в финале Лиге Европы Азар, отметившийся в Баку дублем, честно признал, что ожидает своего ухода из "Челси".



По информации The Telegraph, сделка еще не согласована, однако завершение "синими" сезона должно придать переговорам импульс.



"Реал" пытался заполучить Азара еще год назад, однако тогда "Челси" наотрез отказался обсуждать продажу своего лучшего игрока. На сей раз "синим" просто не остается выбора ввиду истекающего через 12 месяцев контракта.



На "Стэмфорд Бридж" практически смирились с мыслью о том, что выручить более 100 млн. фунтов за 28-летнего игрока с истекающим через год контрактом — это не так уж плохо.



"Реал" настроен оформить трансфер бельгийца как можно скорее, надееяь, что предложение, которое вскоре последует, будет без промедлений принято.