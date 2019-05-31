"Реал" готовит 106 миллионов фунтов за Азара

Эден Азар В ближайшие дни "Реал" сделает официальное предложение о покупке плеймейкера "Челси" Эдена Азара в размере 120 миллионов евро (106 млн. фунтов).

После победы 4:1 над "Арсеналом" в финале Лиге Европы Азар, отметившийся в Баку дублем, честно признал, что ожидает своего ухода из "Челси".

По информации The Telegraph, сделка еще не согласована, однако завершение "синими" сезона должно придать переговорам импульс.

"Реал" пытался заполучить Азара еще год назад, однако тогда "Челси" наотрез отказался обсуждать продажу своего лучшего игрока. На сей раз "синим" просто не остается выбора ввиду истекающего через 12 месяцев контракта.

На "Стэмфорд Бридж" практически смирились с мыслью о том, что выручить более 100 млн. фунтов за 28-летнего игрока с истекающим через год контрактом — это не так уж плохо.

"Реал" настроен оформить трансфер бельгийца как можно скорее, надееяь, что предложение, которое вскоре последует, будет без промедлений принято.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 31.05.2019 07:12 # bmw-e34
    Удачи Азару в ЛЕ

    (ответить)

  2. liverpool1892est 31.05.2019 06:38 # liverpool1892est
    Да вали уже...подзаебала это сага с переходом

    (ответить)

  3. meshuggah 31.05.2019 06:32 # meshuggah
    Удачи ему в Реале, спасибо за все, за пережитые эмоции, за завоеванные трофеи. Легенда.

    (ответить)

  4. alexomck 31.05.2019 06:23 # alexomck
    70 налом + 30 бонусами норм будет. и Челси бабки, и Хазард выиграет хоть что-то:)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: