Трент, который в тренде

Трент Александер-Арнольд может стать самым молодым участником финала Лиги Чемпионов в истории турнира, если выйдет на поле в субботу в матче против "Тоттенхэма". Никто не сомневается, что это случится, если правый защитник "Ливерпуля" будет здоров, как и в том, что в скором времени его изображение пополнит галерею легенд клуба в академии, где он занимался с шести лет.

Несмотря на всю магию "Энфилда" и влияние "Копа", умение вдохновлять своих игроков Юргена Клоппа, камбэк с "Ливерпулем" в матче с "Барселоной" не был бы возможен без двух голевых передач от Трента Александер-Арнольда. Второй его ассист в случае с оригинально разыгранным угловым был просто гениальным, и именно он завершил камбэк, отправив соперника в нокаут, а "Ливерпуль" — в финал Лиги Чемпионов.



Трент прогулочным шагом идет к угловому флажку, быстро оценивает ситуацию в штрафной и фактически без замаха отправляет мяч мимо растерянного Серхи Роберто и отвлеченного подготовкой к подаче углового Тер Штегена в зону, где оказывается другой герой матча — Дивок Ориги. Видение поля и умение принимать нестандартные решения в исполнении правого защитника "Ливерпуля" изумляют, но главной тут была храбрость, позволившая Тренту принять такое решение в самый ответственный момент столь важного матча.







Сейчас Александер-Арнольда называют прототипом третьего поколения крайних защитников, но было время, когда Трента часто упрекали в недостаточно качественной работе на оборону и сомневались в его способности надолго задержаться в основе "Ливерпуля". Алекс Инглторп, руководитель академии "Ливерпуля", в которую Трент пришел в шесть лет, как никто другой знает, за счет чего парень с причудливой двойной фамилией смог добиться прогресса.



"Он невероятно конкурентоспособен", — говорит Инглторп, добавляя: "Но лучшие игроки, как правило — все такие". Обычная картина для тренировок "Ливерпуля" в академии — вингер Бобби Адеканье выступает в роли спарринг-партнера Трента и атакует его по бровке под крики тренера Нила Кричли "сделай его, Бобби!"



Физические и технические данные Александер-Арнольда таковы, что Адеканье крайне редко удается пройти защитника, но во многом Трент стал тем, кем он является сейчас, благодаря тому, что тренеры скрупулезно выращивали в нем "питбуля".



Одной из проблем Трента является то, что он время от времени получает ненужные карточки, причем иногда — красного цвета, но все это — побочные эффекты пробуждения в нем здоровой агрессии, чем тренеры занимались на тренировках. "Я не знал, как сложится для него дебют на "Олд Траффорд" против Антони Мартиаля, но одно я знал точно — Трент не сдастся. Это то, что мы создаем на тренировках — привычки и навыки, которые помогают проявить себя во взрослом футболе".



Сейчас Александер-Арнольд может стать самым молодым игроком в финале Лиги Чемпионов — пока обладателем этого рекорда является Кристиан Пануччи, сыграв с "Миланом" в финалах в возрасте 21 и 22 лет. Мало кто мог подумать, что данное достижение будет перекрыто игроком из академии "Ливерпуля", которая в последние годы работала не очень продуктивно. Если бы не появление Александер-Арнольда, у кого-то из руководителей "Ливерпуля" могла бы возникнуть идея вообще отказаться от академии, так как она уже давно не дарила "красным" новых Джеррардов и Каррагеров, но сейчас Трент указал путь своим товарищам и другим молодым игрокам, которые пойдут по его стопам.



Александер-Арнольд находится в клубной структуре "Ливерпуля" с шести лет — с тех пор, как его заметили в летнем лагере клуба в районе Клабмур. Тренеры "Ливерпуля" обратились к родителям Трента Дайан и Майки и с тех пор не пожалели ни разу о сотрудничестве с парнем, чьи родители заслуживают похвалы за то, что правильно относились к карьере сына.



Защитник, чьим агентом является старший брат Тайлер, а младший брат Марселл — главным критиком, не ждет, что его похвалят дома, если он сыграл плохо. Во время учебы Трента в академии не было ни единого звонка тренерам от родителей с жалобами на то, что их сын мало играет, хотя порой это случается и сейчас. С самого начала Трент занимался футболом в четко очерченных границах — он получит ровно то, чего будет заслуживать.



Его мать недавно давала интервью, где рассказывала о поддержке Трента, но роль его отца в развитии карьеры Александер-Арнольда часто упускается из виду. В какой-то момент Майки получил выгодную работу в Лондоне и мог зайти разговор о переезде семьи в столицу, но отец семейства понимал, насколько привязан Трент к академии "Ливерпуля", и принял решение пойти на жертвы, путешествуя в Лондон самостоятельно.



Кроме того, отец установил правила для сына, согласно которым его карьера футболиста могла в любой момент прерваться, если бы занятия футболом мешали учебе. План Б относительно будущего Трента всегда существовал в семье, и именно потому футболисту "Ливерпуля" пришлось сдать все экзамены с хорошими оценками. Такая расстановка ценностей сформировала мировоззрение Трента, которого сейчас редко можно заметить в ночном клубе. Круг его общения до сих пор ограничивается пятеркой лучших друзей, куда входит и старший брат Тайлер.



За последние 18 месяцев Трент научился избирательно подходить к спонсорским контрактам, помня об опыте Гари Линекера, чье долгосрочное сотрудничество с производителем чипсов Walkers является эталоном маркетинговых отношений с участием футболиста. Сейчас Александер-Арнольд близок к долгосрочному контракту с производителем спортивной экипировки Under Armour, где по условиям контракта проходит помощь местному сообществу в постройке футбольных полей для детей и подростков.



Будучи ребенком, Трент наслушался немало оскорблений от раздраженных соседей, в чьи владения время от времени попадал его мяч, потому понимает насколько важно для детей иметь под боком профессиональную футбольную площадку со свободным доступом. Трент в свое время не раз получал повреждения из-за стекла, разбросанного в местах, где он играл в футбол, или совершал опасные прогулки по рельсам, чтобы попасть в соседний район.



Трент сейчас безусловно в тренде и в хорошей форме — он отдал 12 голевых передач в Премьер-Лиге, что делает его самым креативным молодым защитником Европы (ближайший конкурент в возрасте до 21 года Лирола Пол из "Сассуоло" имеет скромные шесть "ассистов"). Что важно, успех в игре с "Барселоной" не был эпизодическим для Трента, так как в предыдущей игре с "Ньюкаслом" он также отдал две голевые передачи. Правый защитник "Ливерпуля" явно "в огне", и все говорит о том, что левому флангу "Тоттенхэма" будет непросто.



Заходя в академию "Ливерпуля", вы можете видеть там изображения Робби Фаулера, Стивена Джеррарда, Рахима Стерлинга и Джона Фланагана. "Ливерпулю" пришлось даже немного приукрасить последние результаты работы академии, так как Стерлинг все же является воспитанником КПР, а Фланаган — спорный повод для гордости тренеров. Но в случае с Александер-Арнольдом все в порядке — по словам Инглторпа, его изображение очень скоро займет свое место рядом с другими яркими воспитанниками академии, так как успех Трента должен вдохновлять других, чтобы стремиться к лучшему и верить в себя.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru