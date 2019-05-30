"Юнайтед" может отказаться от покупки центрального защитника

Фил Джонс и Крис Смоллинг "Манчестер Юнайтед" может отказаться от своих планов по приобретению центрального защитника топ-уровня грядущим летом.

На протяжении последних 12 месяцев на "Олд Траффорд" сватали многих игроков центра обороны, включая Калиду Кулибали из "Наполи", Милана Шкриниара из "Интера", Харри Магуайра из "Лестера" и Маттейса Де Лигта из "Аякса".

Однако все перечисленные игроки стоят колоссальных денег, а вдобавок, если они и решатся на смену клуба, то будут иметь более заманчивые в спортивном отношении варианты, нежели финишировавший шестым в Премьер-Лиге "Юнайтед".

Кроме того, в количественном отношении у "красных дьяволов" нет никаких проблем с центральными защитниками. Главный тренер Оле Гуннар Сульшер по-прежнему обладает Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Виктором Линделефом, Маркосом Рохо, Эриком Байи, а теперь еще и возвращающимся из аренды Акселем Туанзебе.

Как видно, проблема действительно не в количестве — проблема в организации оборонительной игры, а это задача для тренерского штаба, и Сульшер постарается ее решить, не выходя на трансферный рынок, сообщает ESPN.

Теперь "дьяволы" сосредоточены на усилении других позиций, включая правого защитника и нападающего, а центр обороны может так и остаться без новичка.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. eastwood 30.05.2019 22:03 # eastwood
    Правильно. И так одни топы в обороне) Особенно этот веган)

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  2. marvelboss 30.05.2019 22:02 # marvelboss
    &#128514;узнаю МЮ

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