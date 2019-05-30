"Юнайтед" назвал "Интеру" цену за Лукаку

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" сообщил "Интеру", что хочет получить 80 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее в четверг "Интер" объявил о расставании с Лучано Спаллетти и теперь готовится подтвердить назначение Антонио Конте на должность главного тренера.

Как сообщает ESPN, Конте согласился на работу в Милане при условии, что "Интер" сделает все возможное, чтобы приобрести ему Лукаку, которого Антонио не смог заманить в "Челси" два года назад.

Не дожидаясь того, когда Конте официально вступит в должность, "Интер" уже начал переговоры с "Юнайтед" относительно трансфера 26-летнего игрока сборной Бельгии.

И хотя у Лукаку есть рассчитанный до 2022 года контракт, "красные дьяволы" не собираются чинить препятствий на пути Ромелу, который во второй половине сезона перестал быть основным центральным нападающим команды.

В 2017 году "Юнайтед" заплатил "Эвертону" 75 млн. фунтов за Лукаку, но за счет бонусов итоговая сумма трансфера выросла до 90 млн. Теперь "дьяволы" готовы отпустить Ромелу за 80 млн. фунтов.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 21:00

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  1. martingor 30.05.2019 22:00 # martingor
    этот дебил и 10 не стоит

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  2. eastwood 30.05.2019 22:00 # eastwood
    Пятак максимум за это бревно

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  3. blackdreamer 30.05.2019 21:41 # blackdreamer
    совсем ебанутые
    это днище даже за 20 никто не купит
    сьебнёт свободным в пэлас

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  4. chr1s8rown 30.05.2019 21:35 # chr1s8rown
    Ориги>лукаку

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  5. botan1k 30.05.2019 21:07 # botan1k
    Лямов 25 макс, и то евро

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  6. contrario 30.05.2019 21:06 # contrario
    в итоге эти 80 лямов фунтов будут играть в скаме как 30 лямное полено и дальше

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  7. electric 30.05.2019 21:06 # electric
    Кек. 40 максимум за это чёрное бревно.

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