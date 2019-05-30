"Юнайтед" назвал "Интеру" цену за Лукаку

"Манчестер Юнайтед" сообщил "Интеру", что хочет получить 80 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее в четверг "Интер" объявил о расставании с Лучано Спаллетти и теперь готовится подтвердить назначение Антонио Конте на должность главного тренера.



Как сообщает ESPN, Конте согласился на работу в Милане при условии, что "Интер" сделает все возможное, чтобы приобрести ему Лукаку, которого Антонио не смог заманить в "Челси" два года назад.



Не дожидаясь того, когда Конте официально вступит в должность, "Интер" уже начал переговоры с "Юнайтед" относительно трансфера 26-летнего игрока сборной Бельгии.



И хотя у Лукаку есть рассчитанный до 2022 года контракт, "красные дьяволы" не собираются чинить препятствий на пути Ромелу, который во второй половине сезона перестал быть основным центральным нападающим команды.



В 2017 году "Юнайтед" заплатил "Эвертону" 75 млн. фунтов за Лукаку, но за счет бонусов итоговая сумма трансфера выросла до 90 млн. Теперь "дьяволы" готовы отпустить Ромелу за 80 млн. фунтов.