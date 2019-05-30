"Юнайтед" назвал "Интеру" цену за Лукаку
"Манчестер Юнайтед" сообщил "Интеру", что хочет получить 80 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку.
Ранее в четверг "Интер" объявил о расставании с Лучано Спаллетти и теперь готовится подтвердить назначение Антонио Конте на должность главного тренера.
Как сообщает ESPN, Конте согласился на работу в Милане при условии, что "Интер" сделает все возможное, чтобы приобрести ему Лукаку, которого Антонио не смог заманить в "Челси" два года назад.
Не дожидаясь того, когда Конте официально вступит в должность, "Интер" уже начал переговоры с "Юнайтед" относительно трансфера 26-летнего игрока сборной Бельгии.
И хотя у Лукаку есть рассчитанный до 2022 года контракт, "красные дьяволы" не собираются чинить препятствий на пути Ромелу, который во второй половине сезона перестал быть основным центральным нападающим команды.
В 2017 году "Юнайтед" заплатил "Эвертону" 75 млн. фунтов за Лукаку, но за счет бонусов итоговая сумма трансфера выросла до 90 млн. Теперь "дьяволы" готовы отпустить Ромелу за 80 млн. фунтов.
30.05.2019 21:00
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Последние комментарии:
этот дебил и 10 не стоит
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Пятак максимум за это бревно
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совсем ебанутые
это днище даже за 20 никто не купит
сьебнёт свободным в пэлас
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Ориги>лукаку
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Лямов 25 макс, и то евро
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в итоге эти 80 лямов фунтов будут играть в скаме как 30 лямное полено и дальше
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Кек. 40 максимум за это чёрное бревно.
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