"Сити" отклонил предложение "Баварии" по Лерою Сане

"Манчестер Сити" ответил отказом на предложение "Баварии" в 80 миллионов евро (70.7 миллионов фунтов) о покупке вингера Лероя Сане.

В данный момент чемпионы Бундеслиги находятся в поисках преемников для ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери, с которыми было решено не продлевать контракты.



В качестве своей приоритетной цели по укреплению фланговой игры "Бавария" избрала Сане, который в этом сезоне проигрывал конкуренцию Рахиму Стерлингу с Бернарду Силвой и вдобавок уже несколько месяцев не может договориться о новом контракте.



Тем не менее, стартовое предложение по Лерою было отклонено. Теперь клуб из Мюнхена должен решить, будет ли увеличивать и без того внушительную сумму за 23-летнего игрока сборной Германии.



Своим отказом, сообщает The Guardian, "Сити" продемонстрировал, что главный тренер Хосеп Гвардиола хочет сохранить Сане. Также на "Этихад" есть ощущение, что при наличии еще и Рияда Махреза у них достаточно игроков на фланговых позициях, поэтому новое предложение "Баварии" может сделать "горожан" сговорчивее.