"Сити" отклонил предложение "Баварии" по Лерою Сане

Лерой Сане "Манчестер Сити" ответил отказом на предложение "Баварии" в 80 миллионов евро (70.7 миллионов фунтов) о покупке вингера Лероя Сане.

В данный момент чемпионы Бундеслиги находятся в поисках преемников для ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери, с которыми было решено не продлевать контракты.

В качестве своей приоритетной цели по укреплению фланговой игры "Бавария" избрала Сане, который в этом сезоне проигрывал конкуренцию Рахиму Стерлингу с Бернарду Силвой и вдобавок уже несколько месяцев не может договориться о новом контракте.

Тем не менее, стартовое предложение по Лерою было отклонено. Теперь клуб из Мюнхена должен решить, будет ли увеличивать и без того внушительную сумму за 23-летнего игрока сборной Германии.

Своим отказом, сообщает The Guardian, "Сити" продемонстрировал, что главный тренер Хосеп Гвардиола хочет сохранить Сане. Также на "Этихад" есть ощущение, что при наличии еще и Рияда Махреза у них достаточно игроков на фланговых позициях, поэтому новое предложение "Баварии" может сделать "горожан" сговорчивее.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 20:00

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  1. alexomck 30.05.2019 20:17 # alexomck
    да он и половины не стоит. тупо на бабки Сити плевать, забанили бы их лет на 10.

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  2. arhangel777 30.05.2019 20:16 # arhangel777
    100 фунтиков и ни цента ниже! А так он нам и самим нужен)))
    Come on, City!!!

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  3. slash-lfc 30.05.2019 20:09 # slash-lfc
    В Баварию за 105 и збс.

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