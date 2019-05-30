"Норвич" арендовал Патрика Робертса у "Сити"

Патрик Робертс Новичок Премьер-Лиги "Норвич" взял в аренду на следующий сезон вингера "Манчестер Сити" Патрика Робертса.

В 2015 году сами "горожане" заплатили 11 миллионов фунтов "Фулхэму" за Робертса, однако с тех пор Патрик сыграл только три матча в футболке "Сити".

Также 22-летний англичанин успел провести два с половиной сезона в аренде в "Селтике" и еще сезон в "Жироне". Теперь Робертс продолжит свое развитие в Премьер-Лиге.

"Замечательно, что сделка состоялась. "Норвич" достаточно давно интересовался мной. Я поговорил с главным тренером и спортивным директором, четко осознав, что хочу провести следующий сезон здесь", — сообщил Робертс.


Метки аренда, Манчестер Сити, Норвич, Робертс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 19:30

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  1. blackdreamer 30.05.2019 19:38 # blackdreamer
    наверное тоже брал лигендарный кубок ангили в 60 годах с сити
    мега событие
    его купили с фулхема он приехал на стадик голобой помойки посмотрел на цифровые банеры фанатские и охуел

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  2. blackdreamer 30.05.2019 19:37 # blackdreamer
    лигенда сити

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