"Норвич" арендовал Патрика Робертса у "Сити"

Новичок Премьер-Лиги "Норвич" взял в аренду на следующий сезон вингера "Манчестер Сити" Патрика Робертса.

В 2015 году сами "горожане" заплатили 11 миллионов фунтов "Фулхэму" за Робертса, однако с тех пор Патрик сыграл только три матча в футболке "Сити".



Также 22-летний англичанин успел провести два с половиной сезона в аренде в "Селтике" и еще сезон в "Жироне". Теперь Робертс продолжит свое развитие в Премьер-Лиге.



"Замечательно, что сделка состоялась. "Норвич" достаточно давно интересовался мной. Я поговорил с главным тренером и спортивным директором, четко осознав, что хочу провести следующий сезон здесь", — сообщил Робертс.