"Норвич" арендовал Патрика Робертса у "Сити"
Новичок Премьер-Лиги "Норвич" взял в аренду на следующий сезон вингера "Манчестер Сити" Патрика Робертса.
В 2015 году сами "горожане" заплатили 11 миллионов фунтов "Фулхэму" за Робертса, однако с тех пор Патрик сыграл только три матча в футболке "Сити".
Также 22-летний англичанин успел провести два с половиной сезона в аренде в "Селтике" и еще сезон в "Жироне". Теперь Робертс продолжит свое развитие в Премьер-Лиге.
"Замечательно, что сделка состоялась. "Норвич" достаточно давно интересовался мной. Я поговорил с главным тренером и спортивным директором, четко осознав, что хочу провести следующий сезон здесь", — сообщил Робертс.
30.05.2019 19:30
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наверное тоже брал лигендарный кубок ангили в 60 годах с сити
мега событие
его купили с фулхема он приехал на стадик голобой помойки посмотрел на цифровые банеры фанатские и охуел
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лигенда сити
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