Луис уверен, что Хадсон-Одои способен заменить Азара
Защитник "Челси" Давид Луис считает, что его клубу даже не нужно выходить на трансферный рынок, чтобы заменить плеймейкера Эдена Азара.
Накануне вечером Азар своим дублем помог "синим" разгромить "Арсенал" в финале Лиги Европы — 4:1. По всей видимости, этот матч станет последним для Эдена за лондонский клуб.
Переход Азара в "Реал" станет большой потерей для "Челси", однако Луис убежден, что юный Каллум Хадсон-Одои способен вырасти в игрока такого же масштаба.
"Слушайте, давайте тогда купим Месси или Роналду вместо него. Если он уйдет, я лишь пожелаю ему всего наилучшего. Он отличный друг и отличный игрок. Мы определенно будем по нему скучать, если он уйдет".
"Мы давно начали играть вместе — еще когда оба были так молоды, а теперь он известный во всем мире игрок. Все знают его уровень. Если ему будет лучше уйти, я лишь пожелаю ему удачи, потому что он заслуживает этого".
"Жизнь состоит из циклов: некоторые истории заканчиваются, а другие начинаются. Мы обладаем рядом больших талантов в клубе, и это шанс для многих игроков стать кем-то вроде Эдена".
"Каллум является воспитанником нашей академии, он парень с талантом и потенциалом однажды стать легендой. Он знает этот клуб с детства, и со своим талантом однажды может стать как Эден".
"Так что это новая история, новая история для Каллума. Она началась не так хорошо для него, потому что он получил травму, но теперь наступает время для него вывести свою игру на более высокий уровень", — цитирует Луиса Daily Mirror.
30.05.2019 18:00
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Последние комментарии:
ничего особого за ним не заметил...азара сразу было видно что топарь
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азара сможет заменить только зеболотный
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Капец какой же бред эти новости типа: "Азар собирается в Реал".
Меня чуть ли не тошнит, когда представляю себе людей, живущих от новости до новости про Азара. Уже сколько было типа
"Реал хочет купить его"
"ой, Реал передумал"
"ой, опять захотел"
"ой, опять передумал".
Уходить в Реал? ЗАЧЕМ !? Реал хуже чем Челси !!! Челси же более душевный и настоящий клуб, а Реал похож на пустышку в красивой обёртке. Болельщики с высоким интеллектом должны согласиться. Тем более сейчас, когда они на 3-ем месте, как и Челси, атмосфера в клубе разрозненная. А Челси чуть ли не второе рождение переживает.
На 100% уверен, что это просто типа информационные шлаки, а Эден с Сарри за чашечкой чая в ресторане в выходной наверно ухохатываются с людей, которые хавают эти лже-новости тратя своё время на них даже больше, чем на самих себя. И никуда уходить он заранее не собирается никогда.
Вобще не важно кто там куда переходит. Просто игроки-бегунки, биороботы. Чисто так посмотреть АПЛ вечерком пока ужинаешь... А люди такие:
"удачи"
"красиво ушёл"
"семь лет, пора новое испытание"...
Пффф...
Как будто Эден их друг или типа того...
Да, пора прощаться, ага. С журналистами после финала Лиги Европы. Да, нужно новое испытание. Например выиграть в следующем сезоне Лигу Чемпионов вместе с Челси!
Ну что, неужели так никто не видит эту ситуацию...
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Вполне может. Тем более его лучшая позиция - ровно там, где играл Азар. Другое дело, поставит ли его туда новый тренер? Сарри то, если останется - не поставит, он вообще дятел полнейший в плане расстановки игроков на их лучшие позиции. Сарри поставит его справа, в центр, в пз, на ворота - куда угодно кроме позиции Азара. Но, надеюсь, к тому времени как Хадсон-Одои поправится, места на поле распределять будет уже Лэмпард.
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Да бездарь он, как Марсиаль играет
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как знать как знать.
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года через 3 разве что:) к тому времени Челси так низко свалится, что и этот свалит с радостью:))
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черный крауч
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