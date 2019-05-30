Луис уверен, что Хадсон-Одои способен заменить Азара

Защитник "Челси" Давид Луис считает, что его клубу даже не нужно выходить на трансферный рынок, чтобы заменить плеймейкера Эдена Азара.

Накануне вечером Азар своим дублем помог "синим" разгромить "Арсенал" в финале Лиги Европы — 4:1. По всей видимости, этот матч станет последним для Эдена за лондонский клуб.



Переход Азара в "Реал" станет большой потерей для "Челси", однако Луис убежден, что юный Каллум Хадсон-Одои способен вырасти в игрока такого же масштаба.



"Слушайте, давайте тогда купим Месси или Роналду вместо него. Если он уйдет, я лишь пожелаю ему всего наилучшего. Он отличный друг и отличный игрок. Мы определенно будем по нему скучать, если он уйдет".



"Мы давно начали играть вместе — еще когда оба были так молоды, а теперь он известный во всем мире игрок. Все знают его уровень. Если ему будет лучше уйти, я лишь пожелаю ему удачи, потому что он заслуживает этого".



"Жизнь состоит из циклов: некоторые истории заканчиваются, а другие начинаются. Мы обладаем рядом больших талантов в клубе, и это шанс для многих игроков стать кем-то вроде Эдена".



"Каллум является воспитанником нашей академии, он парень с талантом и потенциалом однажды стать легендой. Он знает этот клуб с детства, и со своим талантом однажды может стать как Эден".



"Так что это новая история, новая история для Каллума. Она началась не так хорошо для него, потому что он получил травму, но теперь наступает время для него вывести свою игру на более высокий уровень", — цитирует Луиса Daily Mirror.