Кэхилл уверен, что он все еще может выступать в Премьер-Лиге

Капитан "Челси" Гари Кэхилл убежден, что он все еще достаточно хорош, чтобы выступать в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Премьер-Лиги Кэхилл отметился только двумя появлениями на замену, а финальный матч Лиги Европы против "Арсенала" накануне вечером целиком провел в запасе.



Матчем в Баку 33-летний защитник завершает свою карьеру в "Челси", покидая клуб свободным агентом. Однако далеко не факт, что Гари покинет и Премьер-Лигу.



"Я хочу отправиться в отпуск на несколько недель, а затем я вернусь и посмотрю, какие у меня есть варианты".



"Я уверен, что обладаю потенциалом остаться в этой лиге, но я хочу подождать и рассмотреть все варианты. Летом я приму решение".



"У меня будет много времени все обдумать, и я надеюсь принять правильное решение. Мне не терпится вернуться и играть в следующем сезоне. Я нахожусь в предвкушении", — цитирует Кэхилла Sky Sports.