Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш отвергнет интерес "Тоттенхэма" и следующий сезон проведет в бирмингемском клубе.

Напомним, Грилиш едва не перешел к "шпорам" год назад после того, как "вилланы" потерпели поражение в финале плей-офф Чемпионшипа. Тогда Джек, по собственному признанию, остался глубоко расстроен сорвавшимся трансфером.



23-летний полузащитник остается в числе трансферных целей "Тоттенхэма", который готовится тратить свое призовые за Лигу Чемпионов, однако на сей раз сам Грилиш решил отбросить мысли о смене клуба, утверждает Sky Sports.



Дело в том, что в минувший понедельник "Астон Вилла" все-таки пробилась в Премьер-Лигу, со второй попытки выиграв финал плей-офф Чемпионшипа, и следующий сезон Джек хочет провести в родном клубе, в системе которого он находится с шести лет.



Добавим, что лишь в сентябре Грилиш заключил новый долгосрочный контракт с "Астон Виллой". В этом сезоне Джек забил шесть голов и отдал семь результативных передач в 35 матчах.