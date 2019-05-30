Джака: "Больно снова остаться без Лиги Чемпионов"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что его команда глубоко опечалена своим непопаданием в Лигу Чемпионов.
Сезон 2019/20 станет третьим подряд для "канониров" вне элитного европейского турнира. Подопечные Унаи Эмери упустили возможность сюда вернуться, проиграв в финале Лиги Европы "Челси" со счетом 4:1.
Джака расстроен таким итогом сезона, но признает, что "Арсенал" может винить только самих себя.
"Конечно, это больно, потому что, думаю, мы хорошо провели сезон, если не считать последние пять матчей в Премьер-Лиге".
"Лига Европы была нашей второй возможностью попасть в Лигу Чемпионов, но когда ты не пользуешься своими шансами, ты остаешься в Лиге Европы".
"Сейчас можно много всего говорить, но это неподходящий момент для поисков причин, почему мы сбавили обороты в концовке сезона. Мы проиграли вчера. Я не хочу говорить о последних пяти или 10 неделях. Думаю, вчера у нас была большая возможность, и мы ее не использовали", — цитирует Джаку Evening Standard.
30.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
Когда уже болелы Арсенала появятся с плакатами кроенке аут и начнут бастовать, не покупая абонементы? Болел за этот клуб со времён Шавы, но с приходом этого америкоса команда превратилась в унылое г. Сочувствую истинным фанам этого клуба.
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Ваш день четверг, гейгуннеры)
Азазаз, мамку арсосала е6ал
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А что Вам там в ЛЧ делать??? Полузащиты нет, защиты тоже!!!! вы даже из группы можете не выйти!!!! Финал это олицетворение дел в чемпионате, Челси на своем месте мы на своем. Об этом нужно было думать в последние 5-ть матчей чемпионата. все было в Ваших ногах
В душу насрали в очередной раз вот и все... Из всех доволен только один доволен, Кроенке, косит бабло и пофиг ему...
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А смысл если команда дворовАя?
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