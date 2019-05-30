Джака: "Больно снова остаться без Лиги Чемпионов"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что его команда глубоко опечалена своим непопаданием в Лигу Чемпионов.

Сезон 2019/20 станет третьим подряд для "канониров" вне элитного европейского турнира. Подопечные Унаи Эмери упустили возможность сюда вернуться, проиграв в финале Лиги Европы "Челси" со счетом 4:1.



Джака расстроен таким итогом сезона, но признает, что "Арсенал" может винить только самих себя.



"Конечно, это больно, потому что, думаю, мы хорошо провели сезон, если не считать последние пять матчей в Премьер-Лиге".



"Лига Европы была нашей второй возможностью попасть в Лигу Чемпионов, но когда ты не пользуешься своими шансами, ты остаешься в Лиге Европы".



"Сейчас можно много всего говорить, но это неподходящий момент для поисков причин, почему мы сбавили обороты в концовке сезона. Мы проиграли вчера. Я не хочу говорить о последних пяти или 10 неделях. Думаю, вчера у нас была большая возможность, и мы ее не использовали", — цитирует Джаку Evening Standard.