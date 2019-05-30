"Челси" будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов
Благодаря победе в финале Лиги Европы "Челси" гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.
Накануне вечером подопечные Маурицио Сарри разгромили "Арсенал" в Баку со счетом 4:1, лишив Премьер-Лигу возможности получить пятого представителя в Лиге Чемпионов на будущий год.
Сами "синие" финишировали в Премьер-Лиге на третьей позиции, однако их победа над "Арсеналом" означает, что в Лигу Чемпионов они отправятся не как третья команда Премьер-Лиги, а как победитель Лиги Европы.
Таким образом, "Челси" окажется в первой корзине при жеребьевке, благодаря чему избежит попадания в одну группу с командами вроде "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" и ПСЖ, которые стали чемпионами в Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.
В то же время лондонцы все еще могут пересечься с "Реалом", куда, как ожидается, вскоре перейдет лучший игрок "Челси" Эден Азар.
Вчерашняя победа над "Арсеналом" также означает, что 14 августа в Стамбуле "Челси" сыграет за Суперкубок Европы — против "Ливерпуля" или "Тоттенхэма", которые в субботу сойдутся в финале Лиги Чемпионов.
30.05.2019 14:00
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Последние комментарии:
Повезло им что Астана не попадется им в группе. Уматают а то
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Победитель ЛЕ Челси в первой корзине а победитель ЛЧ Ливерпуль или Тоттенхэм во второй? Лол, что за бред.
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займут 3 место в группе, удачи Челси в ЛЕ:)
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просто короли
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Того маму рот ебал. Скриньте.
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чет кажись изи эльче для челсе
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Блд, раньше корзины были лучше, когда рейтинг учитывался в первую очередь. Вот как сраная помойка зенит попадает теперь в первую корзину? Это просто лаки шанс для кого то во второй и третьей корзинах. Ну в четвёртой корзине это говнонедоразумение должно обитать.
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а что уже разрешают играть клубам с одной общей родительской компанией? я про РБ лейпциг и ФК Зальцбург?
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А мю будет в какой корзине ?
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лол
челси в 1
реал во 2
и все равно шансы азара приехать на мосту буду уже даже с группы
азар, куда ты идешь)))
челси > реал)
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А арсенал будет в какой корзине ?
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