"Челси" будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов

Педро Благодаря победе в финале Лиги Европы "Челси" гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

Накануне вечером подопечные Маурицио Сарри разгромили "Арсенал" в Баку со счетом 4:1, лишив Премьер-Лигу возможности получить пятого представителя в Лиге Чемпионов на будущий год.

Сами "синие" финишировали в Премьер-Лиге на третьей позиции, однако их победа над "Арсеналом" означает, что в Лигу Чемпионов они отправятся не как третья команда Премьер-Лиги, а как победитель Лиги Европы.

Таким образом, "Челси" окажется в первой корзине при жеребьевке, благодаря чему избежит попадания в одну группу с командами вроде "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" и ПСЖ, которые стали чемпионами в Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.

В то же время лондонцы все еще могут пересечься с "Реалом", куда, как ожидается, вскоре перейдет лучший игрок "Челси" Эден Азар.

Вчерашняя победа над "Арсеналом" также означает, что 14 августа в Стамбуле "Челси" сыграет за Суперкубок Европы — против "Ливерпуля" или "Тоттенхэма", которые в субботу сойдутся в финале Лиги Чемпионов.

Корзины команд в Лиге Чемпионов


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2311

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 30.05.2019 14:49 # gringo1990
    Повезло им что Астана не попадется им в группе. Уматают а то

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  2. superglor 30.05.2019 14:49 # superglor
    Победитель ЛЕ Челси в первой корзине а победитель ЛЧ Ливерпуль или Тоттенхэм во второй? Лол, что за бред.

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  3. alexomck 30.05.2019 14:30 # alexomck
    займут 3 место в группе, удачи Челси в ЛЕ:)

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  4. j-silver 30.05.2019 14:22 # j-silver
    просто короли

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  5. only--liverpool 30.05.2019 14:21 # only--liverpool
    Того маму рот ебал. Скриньте.

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  6. meshuggah 30.05.2019 14:16 # meshuggah
    чет кажись изи эльче для челсе

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  7. lampard78 30.05.2019 14:14 # lampard78
    Блд, раньше корзины были лучше, когда рейтинг учитывался в первую очередь. Вот как сраная помойка зенит попадает теперь в первую корзину? Это просто лаки шанс для кого то во второй и третьей корзинах. Ну в четвёртой корзине это говнонедоразумение должно обитать.

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  8. pistolero-lfc 30.05.2019 14:11 # pistolero-lfc
    а что уже разрешают играть клубам с одной общей родительской компанией? я про РБ лейпциг и ФК Зальцбург?

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  9. botan1k 30.05.2019 14:07 # botan1k
    А мю будет в какой корзине ?

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  10. thegodfather 30.05.2019 14:03 # thegodfather
    лол
    челси в 1
    реал во 2

    и все равно шансы азара приехать на мосту буду уже даже с группы



    азар, куда ты идешь)))
    челси > реал)

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  11. johnny1905 30.05.2019 14:02 # johnny1905
    А арсенал будет в какой корзине ?

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