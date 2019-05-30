"Челси" будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов

Благодаря победе в финале Лиги Европы "Челси" гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

Накануне вечером подопечные Маурицио Сарри разгромили "Арсенал" в Баку со счетом 4:1, лишив Премьер-Лигу возможности получить пятого представителя в Лиге Чемпионов на будущий год.



Сами "синие" финишировали в Премьер-Лиге на третьей позиции, однако их победа над "Арсеналом" означает, что в Лигу Чемпионов они отправятся не как третья команда Премьер-Лиги, а как победитель Лиги Европы.



Таким образом, "Челси" окажется в первой корзине при жеребьевке, благодаря чему избежит попадания в одну группу с командами вроде "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" и ПСЖ, которые стали чемпионами в Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.



В то же время лондонцы все еще могут пересечься с "Реалом", куда, как ожидается, вскоре перейдет лучший игрок "Челси" Эден Азар.



Вчерашняя победа над "Арсеналом" также означает, что 14 августа в Стамбуле "Челси" сыграет за Суперкубок Европы — против "Ливерпуля" или "Тоттенхэма", которые в субботу сойдутся в финале Лиги Чемпионов.



