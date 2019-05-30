Премьер-Лига остается самой богатой лигой Европы
Премьер-Лига остается доминирующей силой в Европе в финансовом отношении, о чем свидетельствуют три независимых исследования, опубликованных на текущей неделе.
Согласно ежегодному отчету Deloitte, в сезоне 2017/18 клубы Премьер-Лиги вместе взятые заработали рекордные 4.8 миллиарда фунтов — на 72 процента больше, чем ближайший конкурент в лице Бундеслиги.
Такой разрыв объясняется тем, что Премьер-Лига делегировала в Лигу Чемпионов сразу пять представителей, а также полными стадионами, новыми коммерческими сделками и роскошными телевизионными контрактами клубов высшего английского дивизиона.
Доминирующую позицию Премьер-Лиги подтверждают и исследования Forbes и KPMG, которые составляют рейтинги богатейших клубов мира.
Оба издания поставили на первое место "Реал", оценив "сливочных" в 3.36 и 2.84 млрд. фунтов, соответственно. Тем не менее, оба включили в топ-20 сразу девять клубов Премьер-Лиги.
30.05.2019 13:00
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Состав Ливерпуля на сегодня от Информатора https://imgur.com/l1vKNON.png
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Ньюкасл скоро возглавит список. Начинай глорить сейчас!
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Как бы все бы не п.здели на Синих но они всегда в ТОПЕ от некоторых!!!!!
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Тоттенхэм поднялся очень хорошо, конечно.
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Странно что в этом списке есть Ньюкасл, но нет Севильи или Валенсии
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