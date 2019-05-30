Премьер-Лига остается самой богатой лигой Европы

Хуан Мата и Рахим Стерлинг Премьер-Лига остается доминирующей силой в Европе в финансовом отношении, о чем свидетельствуют три независимых исследования, опубликованных на текущей неделе.

Согласно ежегодному отчету Deloitte, в сезоне 2017/18 клубы Премьер-Лиги вместе взятые заработали рекордные 4.8 миллиарда фунтов — на 72 процента больше, чем ближайший конкурент в лице Бундеслиги.

Такой разрыв объясняется тем, что Премьер-Лига делегировала в Лигу Чемпионов сразу пять представителей, а также полными стадионами, новыми коммерческими сделками и роскошными телевизионными контрактами клубов высшего английского дивизиона.

Доминирующую позицию Премьер-Лиги подтверждают и исследования Forbes и KPMG, которые составляют рейтинги богатейших клубов мира.

Оба издания поставили на первое место "Реал", оценив "сливочных" в 3.36 и 2.84 млрд. фунтов, соответственно. Тем не менее, оба включили в топ-20 сразу девять клубов Премьер-Лиги.

Рейтинг Forbes

Рейтинг Forbes


Метки Forbes, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1109

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Последние комментарии:




  1. silva77 30.05.2019 13:43 # silva77
    Состав Ливерпуля на сегодня от Информатора https://imgur.com/l1vKNON.png

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  2. fc-oil 30.05.2019 13:18 # fc-oil
    Ньюкасл скоро возглавит список. Начинай глорить сейчас!

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  3. chelsiukpro 30.05.2019 13:14 # chelsiukpro
    Как бы все бы не п.здели на Синих но они всегда в ТОПЕ от некоторых!!!!!

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  4. slash-lfc 30.05.2019 13:07 # slash-lfc
    Тоттенхэм поднялся очень хорошо, конечно.

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  5. vasechkaf 30.05.2019 13:05 # vasechkaf
    Странно что в этом списке есть Ньюкасл, но нет Севильи или Валенсии

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