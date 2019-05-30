Кариус отверг приглашение "Ливерпуля" на финал Лиги Чемпионов

Лорис Кариус Голкипер Лорис Кариус отверг приглашение "Ливерпуля" приехать на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в Мадрид 1 июня.

Как известно, Кариус до сих пор принадлежит "Ливерпулю", но свой последний матч за мерсисайдский клуб он сыграл еще год назад — то было поражение в финале Лиги Чемпионов от "Реала".

Тогда Лорис совершил две результативные ошибки, которые предрешили судьбу трофея — а заодно и его собственную судьбу на "Энфилде", потому что вскоре "Ливерпуль" купил Алиссона, а Кариус отправился в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в преддверии финала в Мадриде "красные" предложили билеты на матч всем своим игрокам, которые находятся в аренде, однако приехать им надлежит отдельно от команды Юргена Клоппа.

25-летний немец такую возможность проигнорировал, предпочтя отправиться отпуск вместо того, чтобы приехать в Мадрид и поболеть за "Ливерпуль".


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 12:10

Количество просмотров Просмотров: 3031

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 30.05.2019 13:54 # meshuggah
    издеваются суки бистрофейные

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  2. pistolero-lfc 30.05.2019 13:43 # pistolero-lfc
    ему уже не интересно находиться в финале ЛЧ. некоторые там никогда не были.

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    0 финалов лч
    0

    (ответить)

  3. beatboy 30.05.2019 13:36 # beatboy
    гордый долбаеб

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  4. ivan-4milan 30.05.2019 13:24 # ivan-4milan
    Мадрид не любит из-за одноименного клуба.

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  5. newiskander 30.05.2019 13:20 # newiskander
    Да и пошёл он в ... Бешикташ! Я вообще не понимаю как его клуб не отпустил свободным агентом...его заслуги только в Инстаграмм, самолюбование и самолюбие-вот его таланты...&#129318;&#127995;&#9794;

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  6. nicocapelli 30.05.2019 13:11 # nicocapelli
    Все красиво:

    1. МС - требл
    2. Чельсо - ЛЕ, Суперкубок
    3. Пернатые - ЛЧ
    4. Зверопук - щиток на стену ухахах

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  7. slash-lfc 30.05.2019 13:06 # slash-lfc
    Ахахахах))

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  8. blackdreamer 30.05.2019 12:37 # blackdreamer
    лучше пригласите манчест сити на финал
    парни никогда все равно не бывали в нём
    просто ноль на рукаве

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  9. fc-oil 30.05.2019 12:34 # fc-oil
    Норм скавзеры унижают своих легенд. Типа иди глянь, как мы без тебя будем поднимать чашки.
    Все равно что, Ван Перси даст подержать свою медальку АПЛ Слиппиджи.

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  10. januzaj00 30.05.2019 12:18 # januzaj00
    Жаль, мог бы дать пару годных советов Алисе

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  11. makaku 30.05.2019 12:16 # makaku
    На машине подружки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса неизвестные написали баллончиком с краской слово "лузер". (Daily Mirror)

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  12. monsieurgood 30.05.2019 12:14 # monsieurgood
    правильно, его бы там отпиздили.

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