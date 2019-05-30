Кариус отверг приглашение "Ливерпуля" на финал Лиги Чемпионов

Голкипер Лорис Кариус отверг приглашение "Ливерпуля" приехать на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в Мадрид 1 июня.

Как известно, Кариус до сих пор принадлежит "Ливерпулю", но свой последний матч за мерсисайдский клуб он сыграл еще год назад — то было поражение в финале Лиги Чемпионов от "Реала".



Тогда Лорис совершил две результативные ошибки, которые предрешили судьбу трофея — а заодно и его собственную судьбу на "Энфилде", потому что вскоре "Ливерпуль" купил Алиссона, а Кариус отправился в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в преддверии финала в Мадриде "красные" предложили билеты на матч всем своим игрокам, которые находятся в аренде, однако приехать им надлежит отдельно от команды Юргена Клоппа.



25-летний немец такую возможность проигнорировал, предпочтя отправиться отпуск вместо того, чтобы приехать в Мадрид и поболеть за "Ливерпуль".