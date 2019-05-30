Кариус отверг приглашение "Ливерпуля" на финал Лиги Чемпионов
Голкипер Лорис Кариус отверг приглашение "Ливерпуля" приехать на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в Мадрид 1 июня.
Как известно, Кариус до сих пор принадлежит "Ливерпулю", но свой последний матч за мерсисайдский клуб он сыграл еще год назад — то было поражение в финале Лиги Чемпионов от "Реала".
Тогда Лорис совершил две результативные ошибки, которые предрешили судьбу трофея — а заодно и его собственную судьбу на "Энфилде", потому что вскоре "Ливерпуль" купил Алиссона, а Кариус отправился в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в преддверии финала в Мадриде "красные" предложили билеты на матч всем своим игрокам, которые находятся в аренде, однако приехать им надлежит отдельно от команды Юргена Клоппа.
25-летний немец такую возможность проигнорировал, предпочтя отправиться отпуск вместо того, чтобы приехать в Мадрид и поболеть за "Ливерпуль".
30.05.2019 12:10
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Последние комментарии:
издеваются суки бистрофейные
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ему уже не интересно находиться в финале ЛЧ. некоторые там никогда не были.
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0 финалов лч
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гордый долбаеб
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Мадрид не любит из-за одноименного клуба.
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Да и пошёл он в ... Бешикташ! Я вообще не понимаю как его клуб не отпустил свободным агентом...его заслуги только в Инстаграмм, самолюбование и самолюбие-вот его таланты...🤦🏻♂
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Все красиво:
1. МС - требл
2. Чельсо - ЛЕ, Суперкубок
3. Пернатые - ЛЧ
4. Зверопук - щиток на стену ухахах
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Ахахахах))
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лучше пригласите манчест сити на финал
парни никогда все равно не бывали в нём
просто ноль на рукаве
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Норм скавзеры унижают своих легенд. Типа иди глянь, как мы без тебя будем поднимать чашки.
Все равно что, Ван Перси даст подержать свою медальку АПЛ Слиппиджи.
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Жаль, мог бы дать пару годных советов Алисе
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На машине подружки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса неизвестные написали баллончиком с краской слово "лузер". (Daily Mirror)
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правильно, его бы там отпиздили.
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