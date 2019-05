Светская хроника за четверг

"Атлетико" сделал предложение по Бену Чилуэллу. "Манчестер Юнайтед" отпускает Ромелу Лукаку. Андре Гомеш не перейдет в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Атлетико" предложил 71 миллион фунтов за защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, на которого также претендует "Манчестер Сити". (The Sun)



Молодой вингер "Сити" Патрик Робертс близок к переходу в "Норвич". (The Telegraph)



"Сити" столкнулся с конкуренцией "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша. (The Sun)



"Юнайтед", "Челси" и ПСЖ хотят полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Daily Mail)



"Юнайтед" сообщил нападающему Ромелу Лукаку, что тот волен покинуть клуб, если насчет него поступит подходящее предложение. (The Sun)



Оцениваемый в 70 млн. фунтов вингер "Лилля" Николя Пепе вызывает интерес у "Юнайтед", "Ливерпуля" и ПСЖ. (Daily Star)



"Юнайтед" не продаст защитника Эрика Байи. (ESPN)



Защитник "Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в клубе МЛС "Ди Си Юнайтед", где выступает Уэйн Руни. (Manchester Evening News)



"Тоттенхэм" потерял интерес к полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу. (Daily Mail)



Другое



Игроки "Ювентуса" ожидают, что Маурицио Сарри станет их новым главным тренером. (Daily Mail)



"Эспаньол" проявляет интерес к главному тренеру "Уотфорда" Хави Грасии. (Marca)



Азербайджанская полиция останавливала приехавших на финал Лиги Европы в Баку фанатов "Арсенала" в футболках армянского плеймейкера Генриха Мхитаряна. (Sky Sports)



Группа Imagine Dragons выступит перед финалом Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в Мадриде. (Liverpool Echo)



На машине подружки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса неизвестные написали баллончиком с краской слово "лузер". (Daily Mirror)