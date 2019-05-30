"Арсенал" хочет Дайо Упамекано

"Арсенал" хочет укрепить позицию центрального защитника с помощью покупки Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Этот сезон "РБ Лейпциг" завершил на третьем месте в Бундеслиге, но при этом пропустил меньше всех в дивизионе — даже меньше взявшей титул "Баварии".



Самой надежной обороной в Бундеслиге "РБ Лейпциг" во многом обязан 20-летнему Упамекано, который пока не согласился продлить свой контракт, рассчитанный до 2021 года.



Как сообщает ESPN, "РБ Лейпциг" может задуматься о продаже юного француза грядущим летом, если сам Дайо откажется от новой сделке и будет настаивать на уходе из клуба.



Правда, накануне "Арсенал" потерпел поражение в финале Лиги Европы, не сумев вернуться в Лигу Чемпионов. Без элитного европейского соревнования "канонирам" будет сложно опередить конкурентов в борьбе за Упамекано.