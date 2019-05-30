"Арсенал" хочет Дайо Упамекано

Дайо Упамекано "Арсенал" хочет укрепить позицию центрального защитника с помощью покупки Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Этот сезон "РБ Лейпциг" завершил на третьем месте в Бундеслиге, но при этом пропустил меньше всех в дивизионе — даже меньше взявшей титул "Баварии".

Самой надежной обороной в Бундеслиге "РБ Лейпциг" во многом обязан 20-летнему Упамекано, который пока не согласился продлить свой контракт, рассчитанный до 2021 года.

Как сообщает ESPN, "РБ Лейпциг" может задуматься о продаже юного француза грядущим летом, если сам Дайо откажется от новой сделке и будет настаивать на уходе из клуба.

Правда, накануне "Арсенал" потерпел поражение в финале Лиги Европы, не сумев вернуться в Лигу Чемпионов. Без элитного европейского соревнования "канонирам" будет сложно опередить конкурентов в борьбе за Упамекано.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 10:00

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  1. chelsea88 30.05.2019 10:13 # chelsea88
    Лолблеать, такие нонеймы только и пойдут а гейклуб)
    Ваш день четверг!

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  2. januzaj00 30.05.2019 10:02 # januzaj00
    Усиление под лч

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