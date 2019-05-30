Ориги готов к любой роли в финале Лиги Чемпионов

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги заявил, что готов к любой роли в финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

В этом сезоне, несмотря на дефицит игровых минут, Ориги забил несколько чрезвычайно важных голов, помогая "красным" вырывать победы против "Эвертона" и "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, а также против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

С учетом выздоровления Роберто Фирмино, Дивоку, вероятно, придется довольствоваться местом в запасе на субботний матч против "шпор" в Мадриде, однако бельгийца это не смущает.

"Я готов исполнить любую роль, какую бы ни отвел мне главный тренер. Каждый в восхищении по поводу этого финала, а лично я постараюсь как можно лучше настроиться и показать, на что я способен".

"Мы, как команда, сделали большие шаги за последние пару лет. У нас стало больше опыта, больше стабильности, больше сплоченности, больше талант, поэтому мы просто используем это. Нам лишь нужно сосредоточиться на то, чтобы делать правильные вещи", — сообщил Ориги Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 824

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 30.05.2019 10:17 # scouser2005
    Дивок, один твой кивок и мы в дамках..

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  2. only--liverpool 30.05.2019 10:08 # only--liverpool
    Вратарем слабо? )))

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  3. fergg-ynwa 30.05.2019 09:54 # fergg-ynwa
    Правым защитником

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  4. girasimus 30.05.2019 09:39 # girasimus
    В принципе заслужил, да и на стандартах с головы может воткнуть, в ТТХ все высокие дядьки, кто как не он может побороться?

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  5. manutd-20champ 30.05.2019 09:39 # manutd-20champ
    Удачи

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  6. januzaj00 30.05.2019 09:23 # januzaj00
    У них только одна роль на этом матч. Это роль давалки

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