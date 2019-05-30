Ориги готов к любой роли в финале Лиги Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги заявил, что готов к любой роли в финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".
В этом сезоне, несмотря на дефицит игровых минут, Ориги забил несколько чрезвычайно важных голов, помогая "красным" вырывать победы против "Эвертона" и "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, а также против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.
С учетом выздоровления Роберто Фирмино, Дивоку, вероятно, придется довольствоваться местом в запасе на субботний матч против "шпор" в Мадриде, однако бельгийца это не смущает.
"Я готов исполнить любую роль, какую бы ни отвел мне главный тренер. Каждый в восхищении по поводу этого финала, а лично я постараюсь как можно лучше настроиться и показать, на что я способен".
"Мы, как команда, сделали большие шаги за последние пару лет. У нас стало больше опыта, больше стабильности, больше сплоченности, больше талант, поэтому мы просто используем это. Нам лишь нужно сосредоточиться на то, чтобы делать правильные вещи", — сообщил Ориги Sky Sports.
30.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
Дивок, один твой кивок и мы в дамках..
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Вратарем слабо? )))
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Правым защитником
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В принципе заслужил, да и на стандартах с головы может воткнуть, в ТТХ все высокие дядьки, кто как не он может побороться?
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Удачи
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У них только одна роль на этом матч. Это роль давалки
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