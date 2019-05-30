Ориги готов к любой роли в финале Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги заявил, что готов к любой роли в финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

В этом сезоне, несмотря на дефицит игровых минут, Ориги забил несколько чрезвычайно важных голов, помогая "красным" вырывать победы против "Эвертона" и "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, а также против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.



С учетом выздоровления Роберто Фирмино, Дивоку, вероятно, придется довольствоваться местом в запасе на субботний матч против "шпор" в Мадриде, однако бельгийца это не смущает.



"Я готов исполнить любую роль, какую бы ни отвел мне главный тренер. Каждый в восхищении по поводу этого финала, а лично я постараюсь как можно лучше настроиться и показать, на что я способен".



"Мы, как команда, сделали большие шаги за последние пару лет. У нас стало больше опыта, больше стабильности, больше сплоченности, больше талант, поэтому мы просто используем это. Нам лишь нужно сосредоточиться на то, чтобы делать правильные вещи", — сообщил Ориги Sky Sports.