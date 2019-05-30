"Тоттенхэм" хочет купить Джеймса Мэддисона

Часть своего джекпота за Лигу Чемпионов "Тоттенхэм" собирается потратить на приобретение полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

В данный момент "шпоры" готовятся к первому в своей истории финалу Лиги Чемпионов — против "Ливерпуля" в субботу.



Независимо от исхода финального матча, "Тоттенхэм" получит колоссальные призовые за выступление на европейской арене — около 90 миллионов фунтов.



Эти дополнительные деньги дадут возможность главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино хорошо поработать над укреплением состава своей команды грядущим летом, особенно после двух окон подряд без новичков.



Как утверждает Daily Mirror, одной из целей для Почеттино является 22-летний Мэддисон. Маурисио находится под большим впечатлением от того, как Джеймс отыграл свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги.



В этом сезоне Мэддисон забил семь голов и отдал семь результативных передач. Если добавить сюда возраст и английский паспорт, то Джеймс идеально соответствует профилю потенциального новичка для "Тоттенхэма".



Год назад Мэддисон обошелся "Лестеру" в 22.5 миллиона фунтов. "Тоттенхэму" придется предложить значительно больше этой суммы, чтобы убедить "лис" отпустить свою восходящую звезду.