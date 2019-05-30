Эмери позитивно настроен относительно будущего "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что его команду ждет яркое будущее, несмотря на поражение в финале Лиги Европы.

В заключительном матче своего дебютного английского сезона Эмери мог выиграть трофей и вернуть свой клуб в Лигу Чемпионов, однако "канониры" разгромно уступили "Челси" в финале Лиги Европы.



Поражение 4:1 в Баку означает, что "Арсенал" на третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов, однако Эмери не падает духом.



"Многие наши игроки обладают потенциалом, чтобы прибавить. У нас много молодых игроков, которые получили первый опыт игры в финале, и я позитивно настроен относительно нашего будущего, обладая этой прогрессирующей молодежью".



"Наша идея состоит в том, чтобы продолжать в том же духе и улучшать этих молодых игроков. Возможно, некоторым игрокам придется уйти, но сейчас не время обсуждать это".



"Я очень горжусь нашей работой — не очень горжусь тем, что мы не достигли своей цели, но горжусь нашей работой, потому что, думаю, игроки сделали все возможное. Мы стали ближе к другим командам. В следующем году мы сможем продолжить это движение, сохранив этот состав и добавив к нему игроков, которые помогут нам стать лучше и сделать следующий шаг", — цитирует Эмери Sky Sports.