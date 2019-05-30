Сарри: "Я заслуживаю остаться в "Челси"

Маурицио Сарри считает, что сделал достаточно в этом сезоне, чтобы остаться на посту главного тренера "Челси".

В среду вечером Сарри завоевал первый трофей за свою 28-летнюю карьеру, отпраздновав победу 4:1 над "Арсеналом" в финале Лиги Европы.



Если добавить сюда третье место в Премьер-Лиге и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Чемпионов, то дебютный английский сезон Маурицио можно признать успешным. Однако пока итальянец не уверен в своем будущем.



"Я должен поговорить со своим клубом, владельцем или директором. Сезон завершился один час назад. Я заслуживаю остаться главным тренером, но это лишь мое мнение, а моего мнения недостаточно".



"Конечно, нам нужно поговорить. Нам нужно понимать, что клуб может сделать для меня и что я могу сделать для клуба. Я должен поговорить с клубом, но клуб должен поговорить со мной. Может быть, это случится в течение пары дней, но у меня все еще есть контракт".



"Вы очень хорошо знаете, что я люблю Премьер-Лигу. Я люблю это соревнование, и мне повезло оказаться в "Челси" — одном из лучших клубов лучшего чемпионата в мире. Я счастлив, но я хочу знать, что думает клуб и можем ли мы прибавить".



"Такого рода разговоры — это нормально. У меня случались подобные разговоры в конце каждого сезона, в каждом моем клубе", — цитирует Сарри The Telegraph.