Азар: "Думаю, мы прощаемся с "Челси"

Эден Азар После победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" плеймейкер Эден Азар подтвердил, что ожидает своего ухода из "Челси" грядущим летом.

Два гола Азара помогли "синим" отпраздновать убедительную победу 4:1 над "канонирами" в Баку во втором по значимости европейском турнире.

В преддверии финального матча ходили упорные слухи, что "Реал" или близок к сделке, или уже согласовал трансфер Азара, и 28-летний бельгиец не стал отпираться.

"Думаю, мы прощаемся, но футбол непредсказуем. Моей мечтой было выступать в Премьер-Лиге. Я выступал здесь семь лет за один из крупнейших клубов в мире, и теперь, возможно, настало время для нового испытания", — сообщил Азар BT Sport.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2019 00:25

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  1. chebrec 30.05.2019 00:33 # chebrec
    (((((((((((

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  2. red-devil-4ever 30.05.2019 00:30 # red-devil-4ever
    жаль, жаль
    удачи конечно, пускай теперь Мадрид тащит)

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  3. blackbirdofk 30.05.2019 00:29 # blackbirdofk
    Обводочки Челси! Сук, как же его будет не хватать АПЛ. Игрок без слабых мест.

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  4. farot 30.05.2019 00:29 # farot
    красиво попрощался.

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  5. petertosh 30.05.2019 00:28 # petertosh
    kpacuво ушёл

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  6. kos9k 30.05.2019 00:28 # kos9k
    Диспетчер Челси!
    Дриблинг Челси!

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