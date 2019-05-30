Азар: "Думаю, мы прощаемся с "Челси"
После победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" плеймейкер Эден Азар подтвердил, что ожидает своего ухода из "Челси" грядущим летом.
Два гола Азара помогли "синим" отпраздновать убедительную победу 4:1 над "канонирами" в Баку во втором по значимости европейском турнире.
В преддверии финального матча ходили упорные слухи, что "Реал" или близок к сделке, или уже согласовал трансфер Азара, и 28-летний бельгиец не стал отпираться.
"Думаю, мы прощаемся, но футбол непредсказуем. Моей мечтой было выступать в Премьер-Лиге. Я выступал здесь семь лет за один из крупнейших клубов в мире, и теперь, возможно, настало время для нового испытания", — сообщил Азар BT Sport.
30.05.2019 00:25
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(((((((((((
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жаль, жаль
удачи конечно, пускай теперь Мадрид тащит)
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Обводочки Челси! Сук, как же его будет не хватать АПЛ. Игрок без слабых мест.
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красиво попрощался.
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kpacuво ушёл
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Диспетчер Челси!
Дриблинг Челси!
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