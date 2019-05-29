"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Бергвейна

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за вингера ПСВ и сборной Голландии Стивена Бергвейна.

В 40 матчах этого сезона Бергвейн забил 15 голов и отдал 13 результативных передач, и в Эйндховене, утверждает Sky Sports, считают неизбежным уход своей звезды в более серьезный клуб.



Среди претендентов на Бергвейна значится сразу несколько европейских клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Аякс", в академии которого Стивен воспитывался.



Однако претендентом номер один на 21-летнего голландца является "Тоттенхэм", который планирует укрепить целый ряд позиций грядущим летом.



Ожидается, что ПСВ не будет слишком завышать цену на Бергвейна и отпустит вингера примерно за 35 миллионов фунтов. В Эйндховене предпочитают продать Стивена за рубеж, нежели усилять конкурента по Эредивизии в лице "Аякса".