Сарри объяснил свою вспышку гнева

Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил свое буйное поведение на заключительной тренировке перед финалом Лиги Европы против "Арсенала".

Накануне вечером Сарри буквально сбежал с Бакинского олимпийского стадиона, по пути в подтрибунное помещение несколько раз гневно швырнув и пнув свою кепку.



Поступку Маурицио предшествовал небольшой конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином, однако истинная причина в другом — итальянский специалист не хотел, чтобы за его командой шпионили.



"Думаю, вы не способны понять то, что произошло вчера. Если мои игроки ведут себя агрессивно во время тренировок, я только рад, а не расстроен".



"Я был расстроен, потому что мы хотели отработать некоторые действия при стандартных положениях. Но спустя 50 минут после начала тренировки никто не убрал камеры".



"Так что я был расстроен этой ситуацией, а не игроками", — сообщил Сарри BT Sport перед финалом.