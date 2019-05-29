Сарри объяснил свою вспышку гнева
Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил свое буйное поведение на заключительной тренировке перед финалом Лиги Европы против "Арсенала".
Накануне вечером Сарри буквально сбежал с Бакинского олимпийского стадиона, по пути в подтрибунное помещение несколько раз гневно швырнув и пнув свою кепку.
Поступку Маурицио предшествовал небольшой конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином, однако истинная причина в другом — итальянский специалист не хотел, чтобы за его командой шпионили.
"Думаю, вы не способны понять то, что произошло вчера. Если мои игроки ведут себя агрессивно во время тренировок, я только рад, а не расстроен".
"Я был расстроен, потому что мы хотели отработать некоторые действия при стандартных положениях. Но спустя 50 минут после начала тренировки никто не убрал камеры".
"Так что я был расстроен этой ситуацией, а не игроками", — сообщил Сарри BT Sport перед финалом.
29.05.2019 22:00
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максимум что смог это пнул кепу
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Подставили Сарри
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Бедная кепка щельси
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