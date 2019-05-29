Сарри объяснил свою вспышку гнева

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил свое буйное поведение на заключительной тренировке перед финалом Лиги Европы против "Арсенала".

Накануне вечером Сарри буквально сбежал с Бакинского олимпийского стадиона, по пути в подтрибунное помещение несколько раз гневно швырнув и пнув свою кепку.

Поступку Маурицио предшествовал небольшой конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином, однако истинная причина в другом — итальянский специалист не хотел, чтобы за его командой шпионили.

"Думаю, вы не способны понять то, что произошло вчера. Если мои игроки ведут себя агрессивно во время тренировок, я только рад, а не расстроен".

"Я был расстроен, потому что мы хотели отработать некоторые действия при стандартных положениях. Но спустя 50 минут после начала тренировки никто не убрал камеры".

"Так что я был расстроен этой ситуацией, а не игроками", — сообщил Сарри BT Sport перед финалом.


Метки Лига Европы, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 22:00

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  1. liverpo0ol 29.05.2019 22:53 # liverpo0ol
    максимум что смог это пнул кепу

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  2. chebrec 29.05.2019 22:16 # chebrec
    Подставили Сарри

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  3. chr1s8rown 29.05.2019 22:09 # chr1s8rown
    Бедная кепка щельси

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