Лакасетт обсудит свое будущее в "Арсенале" после финала Лиги Европы

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рассказал, что собирается обсудить свое будущее в клубе после окончания сезона.

В этом сезоне Лакасетт сформировал прекрасный дуэт в нападении с Пьер-Эмериком Обамеянгом, забив 19 голов с учетом всех соревнований за "канониров".



По слухам, своей игрой 28-летний француз привлек внимание "Барселоны" и "Атлетико". Находясь в самом расцвете сил, Лакасетт понимает, что должен решить сейчас, с каким клубом свяжет свое долгосрочное будущее.



"Лично я думаю лишь о финале, а затем мы сядем и поговорим с клубом. Если клуб счастлив мной, и счастлив я сам, я останусь".



У нас во Франции говорят, что 27-28 лет — это самый расцвет твоей карьеры. Я надеюсь, это не мой последний хороший сезон в "Арсенале", и я надеюсь становиться лучше и лучше в предстоящие годы", — сообщил Лакасетт Evening Standard.