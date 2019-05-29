Мане приятен интерес "Реала"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что ему приятен интерес "Реала".
С того момента, как год назад Мане поразил ворота "Реала" в проигранном "красными" финале Лиги Чемпионов, в прессе регулярно появляются истории об интересе Королевского клуба к Садио.
27-летний сенегалец только подкрепляет эти слухи своей блестящей игрой в это сезоне, однако Мане прекрасно себя чувствует и на "Энфилде".
"Слухи — неотъемлемая часть футбола, поэтому нам нельзя поддаваться их влиянию, но для меня "Ливерпуль" важнее всего, и я счастлив здесь".
"Я готовлюсь к одному из важнейших матчей для клуба, фанатов и игроков, поэтому давайте сосредоточимся на нем и выиграем его".
"Когда такого рода команда хочет тебя, это всегда приятно, но не забывайте, что из себя представляет "Ливерпуль". Мы обыгрывали большие команды", — цитирует Мане Sky Sports.
29.05.2019 20:10
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Топарь лютейший.
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Всё, пока!
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Ахахахахахахаха нормально!!!
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топ вещей, которые приятны любому африканцу:
1. чистая вода
2. женщина без спида
3. интерес реала
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