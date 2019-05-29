Мане приятен интерес "Реала"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что ему приятен интерес "Реала".

С того момента, как год назад Мане поразил ворота "Реала" в проигранном "красными" финале Лиги Чемпионов, в прессе регулярно появляются истории об интересе Королевского клуба к Садио.



27-летний сенегалец только подкрепляет эти слухи своей блестящей игрой в это сезоне, однако Мане прекрасно себя чувствует и на "Энфилде".



"Слухи — неотъемлемая часть футбола, поэтому нам нельзя поддаваться их влиянию, но для меня "Ливерпуль" важнее всего, и я счастлив здесь".



"Я готовлюсь к одному из важнейших матчей для клуба, фанатов и игроков, поэтому давайте сосредоточимся на нем и выиграем его".



"Когда такого рода команда хочет тебя, это всегда приятно, но не забывайте, что из себя представляет "Ливерпуль". Мы обыгрывали большие команды", — цитирует Мане Sky Sports.