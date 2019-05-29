Мане приятен интерес "Реала"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что ему приятен интерес "Реала".

С того момента, как год назад Мане поразил ворота "Реала" в проигранном "красными" финале Лиги Чемпионов, в прессе регулярно появляются истории об интересе Королевского клуба к Садио.

27-летний сенегалец только подкрепляет эти слухи своей блестящей игрой в это сезоне, однако Мане прекрасно себя чувствует и на "Энфилде".

"Слухи — неотъемлемая часть футбола, поэтому нам нельзя поддаваться их влиянию, но для меня "Ливерпуль" важнее всего, и я счастлив здесь".

"Я готовлюсь к одному из важнейших матчей для клуба, фанатов и игроков, поэтому давайте сосредоточимся на нем и выиграем его".

"Когда такого рода команда хочет тебя, это всегда приятно, но не забывайте, что из себя представляет "Ливерпуль". Мы обыгрывали большие команды", — цитирует Мане Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 20:10

Количество просмотров Просмотров: 1122

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. only--liverpool 29.05.2019 20:52 # only--liverpool
    Топарь лютейший.

    (ответить)

  2. vashakara 29.05.2019 20:44 # vashakara
    Всё, пока!

    (ответить)

  3. chebrec 29.05.2019 20:34 # chebrec
    Ахахахахахахаха нормально!!!

    (ответить)

  4. monsieurgood 29.05.2019 20:17 # monsieurgood
    топ вещей, которые приятны любому африканцу:

    1. чистая вода

    2. женщина без спида

    3. интерес реала

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: