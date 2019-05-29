Бридж предсказывает победу "Челси" в финале Лиги Европы

Экс-защитник "Челси" Уэйн Бридж ожидает, что команда Маурицио Сарри обыграет "Арсенал" в финале Лиги Европы.

К лондонскому дерби в Баку "синие" подходят в неважном состоянии: несколько игроков травмированы, Эден Азар сидит на чемоданах, а Сарри накануне сбежал с тренировки.



Тем не менее, Бридж считает, что шансы его бывшей команды на победу выше. Уэйн указывает на богатый опыт "Челси" выступлений в финалах.



"Думаю, "Челси" выиграет, но это будет очень тяжелый матч. Они достойно проводят финалы — чего только стоит их игра в финале Кубка Лиги против "Сити". Они хорошо оборонялись, создавали моменты".



"Они знают, как выигрывать финалы, поэтому у них есть реальные шансы на победу".



"Это может быть последний матч Эдена Азара за клуб, и он захочет уйти на мажорной ноте. Он играл потрясающим образом, и я не знаю, как они его заменят. Это будет огромная потеря для команды", — цитирует Бриджа Daily Mirror.