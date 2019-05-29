Шейх Халид подтвердил, что серьезно настроен купить "Ньюкасл"

Шейх Халид Бин Заид Аль Нахайян подтвердил серьезность своих намерений в отношении покупки "Ньюкасла".

Напомним, на днях стало известно, что двоюродный брат шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити", договорился о покупке "сорок" у Майка Эшли за 350 миллионов фунтов.



В предыдущие годы Эшли уже не раз приближался к заключению сделки, но ему так и не удавалось довести начатое до конца. Зачастую потенциальные инвесторы просто не могли документально подтвердить наличие у них достаточных средств.



Однако шейх Халид поспешил развеять возникшие насчет его персоны слухи. Представитель королевской семьи ОАЭ ожидает зеленого света со стороны Эшли и Премьер-Лиги, которая, как предписано правилами, должны провести свою проверку в отношении потенциального владельца клуба на предмет достаточности и чистоты капитала (fit-and-proper test).



"Между нами и Майком Эшли были согласованы условия сделки. Эти условия были указаны в документе, который подписали обе стороны, после чего он был перенаправлен в Премьер-Лигу".



"Подтверждение о наличии достаточных средств было направлено юристам Майка Эшли еще 17 апреля. Так называемая проверка достаточности и чистоты средств является стандартной процедурой Премьер-Лиги, и она потребует времени. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Премьер-Лиге в этом процессе", — гласит заявление Bin Zayed Group.