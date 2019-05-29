Адриан, Насри и Кэрролл покидают "Вест Хэм"

"Вест Хэм" объявил о расставании с 13 игроками, в числе которых оказались голкипер Адриан, полузащитник Самир Насри и нападающий Энди Кэрролл.

Контракты все трех перечисленных игроков истекают 30 июня и продлены не будут. Эту потерю нельзя назвать чувствительной — в сезоне 2018/19 никто из этого трио не имел места в стартовом составе "молотобойцев".



Адриан выступал за "Вест Хэм" после перехода свободным агентом из "Реал Бетис" в 2013 году, сыграв ровно 150 матчей во всех турнирах. Однако с появлением в команде Лукаша Фабиански испанец стал безусловным резервистом.



Но если Адриан не играл из-за высокой конкуренции, то Кэрролл не имел такой возможности по причине многочисленных травм. В этом сезоне Энди, в 2013 выкупленный у "Ливерпуля" за рекордные для "Вест Хэма" 15 миллионов фунтов, принял участие всего в 14 матчах.



Что касается Насри, то он получил краткосрочный контракт только в январе, сразу как отбыл дисквалификацию за допинг. С тех пор Самир сыграл шесть матчей, не сумев заслужить новую сделку.



Остальные 10 игроков, с которыми прощается лондонский клуб, являются в основном юниорами и глубокими резервистами. Самое известное здесь имя — молодой нападающий Тони Мартинес.