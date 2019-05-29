Педро: "Премьер-Лиге нет равных"

Вингер "Челси" Педро считает, что четыре английских команды в финалах Лиги Европы и Лиги Чемпионов являются свидетельством того, что в данный момент Премьер-Лига — сильнейшая лига мира.

В среду вечером Педро и партнеры сразятся с "Арсеналом" за трофей Лиги Европы, а в субботу "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" определят победителя Лиги Чемпионов.



31-летний Педро, который в свое время выиграл пять титулов Ла Лиги и две Лиги Чемпионов с "Барселоной", уверен, что сейчас английским клубам удалось оставить своих конкурентов из Испании позади.



"Думаю, это стало четким посланием для других лиг: в данный момент самой сильной и самой конкурентоспособной лигой определенно является Премьер-Лига".



"Это хорошо для английских команд. Это очень хорошая вещь, потому что здесь ты каждый день, каждую неделю можешь видеть, что в Премьер-Лиге так тяжело, здесь так высокая конкуренция. Учитывая это, для Англии хорошо обладать четырьмя командами в финале".



"Это хорошая возможность для нас выиграть трофей, европейский трофей. Если мы выиграем его, это сделает сезон хорошим для нас, потому что мы уже вернулись в Лигу Чемпионов и дошли до финала Кубка Лиги. Если мы сможем добавить к этому победу в европейском финале, сезон будет очень хорошим для нас", — цитирует Daily Mirror.