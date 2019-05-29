Рэшфорд: "Победа над "Челси" могла бы сделать этот сезон успешным"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд убежден, что этот сезон мог бы сложиться для его команды иначе в случае победы над "Челси" 28 апреля.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик посреди сезона, "красные дьяволы" превратились в реального претендента на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, но в концовке резко сбавили обороты и финишировали только шестыми.



Большим ударом по шансам и надеждам "Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов стала домашняя ничья 1:1 против "Челси" в конце апреля. Рэшфорд считает ту потерю очков едва ли не определяющим моментом сезона.



"Сезон начался для нас ужасно, затем посреди дистанции стало чуть лучше, но закончилось все огромным разочарованием".



"Мы должны смотреть на свой сезон шире. Если взглянуть на таблицу в декабре, у нас не было шансов вмешаться в борьбу за попадание в топ-4".



"Два месяца спустя мы вовсю сражались за четвертое место и, возможно, даже за третье, но нас не хватило на самую концовку".



"Матч против "Челси" был очень упорным, и если бы мы выиграли тот матч, этот сезон, возможно, воспринимался бы успешным, учитывая наше положение в декабре. Нам не хватило чуть-чуть", — сообщил Рэшфорд talkSPORT.