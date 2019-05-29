Конте хочет сделать Лукаку своим первым приобретением в "Интере"

Антонио Конте надеется сделать нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку своим первым приобретением на посту главного тренера "Интера".

По информации ESPN, со дня на день Конте должен заключить контракт с "Интером". Антонио возвращается к работе после перерыва длиною в год, прошедшего с момента его увольнения из "Челси".



Как раз возглавляя "Челси", летом 2017 Конте пытался купить Лукаку у "Эвертона", но тогда проиграл борьбу за Ромелу "Манчестер Юнайтед" и был вынужден довольствоваться Альваро Моратой.



Сообщается, что теперь Конте сделал Лукаку своей трансферной целью номер один. Антонио надеется, что Ромелу будет заинтересован в этом переходе, учитывая свои симпатии к итальянскому футболу и непростую ситуацию в "Юнайтед".



В отличие от "Юнайтед", "Интер" в следующем сезоне выступит в Лиге Чемпионов, и это тоже немаловажный фактор для Лукаку.