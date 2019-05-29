Конте хочет сделать Лукаку своим первым приобретением в "Интере"
Антонио Конте надеется сделать нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку своим первым приобретением на посту главного тренера "Интера".
По информации ESPN, со дня на день Конте должен заключить контракт с "Интером". Антонио возвращается к работе после перерыва длиною в год, прошедшего с момента его увольнения из "Челси".
Как раз возглавляя "Челси", летом 2017 Конте пытался купить Лукаку у "Эвертона", но тогда проиграл борьбу за Ромелу "Манчестер Юнайтед" и был вынужден довольствоваться Альваро Моратой.
Сообщается, что теперь Конте сделал Лукаку своей трансферной целью номер один. Антонио надеется, что Ромелу будет заинтересован в этом переходе, учитывая свои симпатии к итальянскому футболу и непростую ситуацию в "Юнайтед".
В отличие от "Юнайтед", "Интер" в следующем сезоне выступит в Лиге Чемпионов, и это тоже немаловажный фактор для Лукаку.
29.05.2019 14:00
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от души, пусть ему там повезет.
но на тамошней пасте сложно будет похудеть.
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При хорошем тренере мб и заиграет, почему нет?
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Красава, заверните быстрее его
И Погба остается балластом
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Верните Конте в Челси cykииии!
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