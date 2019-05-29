Конте хочет сделать Лукаку своим первым приобретением в "Интере"

Ромелу Лукаку Антонио Конте надеется сделать нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку своим первым приобретением на посту главного тренера "Интера".

По информации ESPN, со дня на день Конте должен заключить контракт с "Интером". Антонио возвращается к работе после перерыва длиною в год, прошедшего с момента его увольнения из "Челси".

Как раз возглавляя "Челси", летом 2017 Конте пытался купить Лукаку у "Эвертона", но тогда проиграл борьбу за Ромелу "Манчестер Юнайтед" и был вынужден довольствоваться Альваро Моратой.

Сообщается, что теперь Конте сделал Лукаку своей трансферной целью номер один. Антонио надеется, что Ромелу будет заинтересован в этом переходе, учитывая свои симпатии к итальянскому футболу и непростую ситуацию в "Юнайтед".

В отличие от "Юнайтед", "Интер" в следующем сезоне выступит в Лиге Чемпионов, и это тоже немаловажный фактор для Лукаку.


Метки Интер, Конте, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.05.2019 14:42 # manutd-20champ
    от души, пусть ему там повезет.
    но на тамошней пасте сложно будет похудеть.

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  2. lampard78 29.05.2019 14:21 # lampard78
    При хорошем тренере мб и заиграет, почему нет?

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  3. mancunia-planet 29.05.2019 14:11 # mancunia-planet
    Красава, заверните быстрее его
    И Погба остается балластом

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  4. cezar 29.05.2019 14:05 # cezar
    Верните Конте в Челси cykииии!

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