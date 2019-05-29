Деклан Райс не собирается в "Юнайтед"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что предпочитает игнорировать слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

20-летний Райс великолепно отыграл этот сезон, наградой за что для него стал новый контракт и вызов в сборную Англии на плей-офф Лиги Наций.



Молодой и талантливый Деклан видится идеальной трансферной целью для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, однако сам полузащитник видит свое будущее в "Вест Хэме".



"Я знаю, что есть кое-какие слухи, но во время этого сезона я подписал новый пятилетний контракт с "Вест Хэмом".



"Поэтому я сосредоточен исключительно на выступлении за "Вест Хэм". У меня отличные отношения с фанатами; они любят меня, а я люблю их, и в данный момент я хочу, чтобы все так и оставалось. Я определенно не помышляю ни о чем другом".



"Это безумие. Играя регулярно за "Вест Хэм" в 19-20 лет, иногда тебе хочется ущипнуть себя. Однако ты должен сохранять спокойствие, и именно это я стараюсь делать", — цитирует Райса Daily Mirror.