Сократис ставит Эмери выше Клоппа

Унаи Эмери и Сократис Папастатопулос Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что считает Унаи Эмери более классным тренером, нежели Юргена Клоппа, с которым ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".

В свое время именно Клопп пригласил Сократиса в Дортмунд. Игроку сборной Греции довелось поработать два года с немецким специалистом, который ныне возглавляет "Ливерпуль".

С Эмери 30-летний защитник сотрудничает только первый сезон, но уже находится под большим впечатлением, рассказав об этом накануне финала Лиги Европы против "Челси".

"Унаи Эмери — лучший тренер из тех, с которыми мне довелось поработать за свою карьеру. Это так, потому что я значительно прибавил при нем. Я играю быстрее, чем один, два или три года назад".

"Я думаю больше и принимаю более правильные решения, а его тренерский штаб проделывает большую индивидуальную работу с нами", — приводит слова Сократиса Daily Mirror.


Метки Арсенал, Папастатопулос, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 12:00

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  1. rap-woiska 29.05.2019 12:09 # rap-woiska
    ни слова про клоппа лаол

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  2. alexomck 29.05.2019 12:02 # alexomck
    рост Эмери 181, Клоппа 193 см. глупый грек, хоть бы Вики глянул.

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