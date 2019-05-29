Сократис ставит Эмери выше Клоппа

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что считает Унаи Эмери более классным тренером, нежели Юргена Клоппа, с которым ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".

В свое время именно Клопп пригласил Сократиса в Дортмунд. Игроку сборной Греции довелось поработать два года с немецким специалистом, который ныне возглавляет "Ливерпуль".



С Эмери 30-летний защитник сотрудничает только первый сезон, но уже находится под большим впечатлением, рассказав об этом накануне финала Лиги Европы против "Челси".



"Унаи Эмери — лучший тренер из тех, с которыми мне довелось поработать за свою карьеру. Это так, потому что я значительно прибавил при нем. Я играю быстрее, чем один, два или три года назад".



"Я думаю больше и принимаю более правильные решения, а его тренерский штаб проделывает большую индивидуальную работу с нами", — приводит слова Сократиса Daily Mirror.