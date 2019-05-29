Светская хроника за среду
Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу. Пол Погба и Ромелу Лукаку близки к уходу из "Манчестер Юнайтед". Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Полузащитник Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу, поскольку "Барселона" собирается использовать его и Усмана Дембеле в качестве разменной монеты для приобретения нападающего ПСЖ Неймара. (Daily Record)
Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" "практически завершен". (Daily Record)
Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты, лишь бы перейти в "Интер". (Gazzetta dello Sport)
Андре Онана из "Аякса" или Джанлуиджи Доннарумма из "Милана" могут заменить Давида Де Хеа в "Юнайтед". (Manchester Evening News)
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет купить правого защитника Тома Менье из своего бывшего клуба ПСЖ. (France Football)
"Наполи" потерял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кирану Триппьеру. (The Sun)
Полузащитник Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль" ради регулярной игровой практики и сейчас рассматривает предложения из Премьер-Лиги, Бундеслиги и Ла Лиги. (Daily Mirror)
В Премьер-Лиге на Уилсона претендуют "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Брайтон". (Daily Star)
"Ньюкасл" установил контакт с "Бенфикой" насчет греческого голкипера Одиссеаса Влаходимоса, оцениваемого в 13.2 млн. фунов. (O Jogo)
"Вест Хэм" продаст полузащитника Эдимилсона Фернандеша в "Майнц" за 8 млн. фунтов. (The Sun)
"Астон Вилла" начнет подготовку к выступлению в Премьер-Лиге с покупке нападающего "Ноттингем Форест" Джо Лолли за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)
Другое
Экс-наставник "Челси" Антонио Конте заключил контракт на три года с "Интером". (Tuttomercatoweb)
Бывший рулевой "Эвертона" Роберто Мартинес может сменить Эрнесто Вальверде во главе "Барселоны". (RAC1)
Семья Уэйна Руни продолжает стройку своего особняка в Чешире стоимость 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Сразу несколько футболистов высшего и второго дивизионов Испании была арестованы по подозрению в организации договорных матчей. (El Pais)
29.05.2019 11:00
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Последние комментарии:
Полузащитник Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль" ради регулярной игровой практики и сейчас рассматривает предложения из Премьер-Лиги, Бундеслиги и Ла Лиги. (Daily Mirror)
Ну, не нужен, так не нужен. Если Лэмпс придёт к нам, то и этого парня можно прихватить. Он прям очень хорош был в Дерби.
(ответить)
лукакыч и погбецо поняли, что АПЛочку не тянут.
уходят в чемпионаты где можно не напрягаться и пол турнира пешком можно проходить.
удачи ребята вам.
(ответить)
Майнц заплатит за игрока 8 мил фунтов? Сан прикалывается что ли.
(ответить)
Сразу несколько футболистов высшего и второго дивизионов Испании была арестованы по подозрению в организации договорных матчей.
Источник: http://fapl.ru/posts/71070/?c=1
очередная струя на харю Тебаса
(ответить)
Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" "практически завершен". (Daily Record)
Даже не знаю, плакать или радуватся. Вроде и последний околотоп уходить, но с другой стороны этот руинер только все портит.
Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты, лишь бы перейти в "Интер". (Gazzetta dello Sport)
Все бегут с этой пригородной помойки. Даже на бабло уже не ведутся.
Верим в смегола. Философия 99. ждемс.
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