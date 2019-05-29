Светская хроника за среду

Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу. Пол Погба и Ромелу Лукаку близки к уходу из "Манчестер Юнайтед". Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу, поскольку "Барселона" собирается использовать его и Усмана Дембеле в качестве разменной монеты для приобретения нападающего ПСЖ Неймара. (Daily Record)



Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" "практически завершен". (Daily Record)



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты, лишь бы перейти в "Интер". (Gazzetta dello Sport)



Андре Онана из "Аякса" или Джанлуиджи Доннарумма из "Милана" могут заменить Давида Де Хеа в "Юнайтед". (Manchester Evening News)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет купить правого защитника Тома Менье из своего бывшего клуба ПСЖ. (France Football)



"Наполи" потерял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кирану Триппьеру. (The Sun)



Полузащитник Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль" ради регулярной игровой практики и сейчас рассматривает предложения из Премьер-Лиги, Бундеслиги и Ла Лиги. (Daily Mirror)



В Премьер-Лиге на Уилсона претендуют "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Брайтон". (Daily Star)



"Ньюкасл" установил контакт с "Бенфикой" насчет греческого голкипера Одиссеаса Влаходимоса, оцениваемого в 13.2 млн. фунов. (O Jogo)



"Вест Хэм" продаст полузащитника Эдимилсона Фернандеша в "Майнц" за 8 млн. фунтов. (The Sun)



"Астон Вилла" начнет подготовку к выступлению в Премьер-Лиге с покупке нападающего "Ноттингем Форест" Джо Лолли за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



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Экс-наставник "Челси" Антонио Конте заключил контракт на три года с "Интером". (Tuttomercatoweb)



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Семья Уэйна Руни продолжает стройку своего особняка в Чешире стоимость 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



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