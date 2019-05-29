Светская хроника за среду

Светская хроника Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу. Пол Погба и Ромелу Лукаку близки к уходу из "Манчестер Юнайтед". Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу, поскольку "Барселона" собирается использовать его и Усмана Дембеле в качестве разменной монеты для приобретения нападающего ПСЖ Неймара. (Daily Record)

Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" "практически завершен". (Daily Record)

Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты, лишь бы перейти в "Интер". (Gazzetta dello Sport)

Андре Онана из "Аякса" или Джанлуиджи Доннарумма из "Милана" могут заменить Давида Де Хеа в "Юнайтед". (Manchester Evening News)

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет купить правого защитника Тома Менье из своего бывшего клуба ПСЖ. (France Football)

"Наполи" потерял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кирану Триппьеру. (The Sun)

Полузащитник Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль" ради регулярной игровой практики и сейчас рассматривает предложения из Премьер-Лиги, Бундеслиги и Ла Лиги. (Daily Mirror)

В Премьер-Лиге на Уилсона претендуют "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Брайтон". (Daily Star)

"Ньюкасл" установил контакт с "Бенфикой" насчет греческого голкипера Одиссеаса Влаходимоса, оцениваемого в 13.2 млн. фунов. (O Jogo)

"Вест Хэм" продаст полузащитника Эдимилсона Фернандеша в "Майнц" за 8 млн. фунтов. (The Sun)

"Астон Вилла" начнет подготовку к выступлению в Премьер-Лиге с покупке нападающего "Ноттингем Форест" Джо Лолли за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)

Другое

Экс-наставник "Челси" Антонио Конте заключил контракт на три года с "Интером". (Tuttomercatoweb)

Бывший рулевой "Эвертона" Роберто Мартинес может сменить Эрнесто Вальверде во главе "Барселоны". (RAC1)

Семья Уэйна Руни продолжает стройку своего особняка в Чешире стоимость 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Сразу несколько футболистов высшего и второго дивизионов Испании была арестованы по подозрению в организации договорных матчей. (El Pais)


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Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 11:00

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  1. lampard78 29.05.2019 12:08 # lampard78
    Полузащитник Харри Уилсон решил покинуть "Ливерпуль" ради регулярной игровой практики и сейчас рассматривает предложения из Премьер-Лиги, Бундеслиги и Ла Лиги. (Daily Mirror)

    Ну, не нужен, так не нужен. Если Лэмпс придёт к нам, то и этого парня можно прихватить. Он прям очень хорош был в Дерби.

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  2. manutd-20champ 29.05.2019 11:53 # manutd-20champ
    лукакыч и погбецо поняли, что АПЛочку не тянут.
    уходят в чемпионаты где можно не напрягаться и пол турнира пешком можно проходить.
    удачи ребята вам.

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  3. ensiferum 29.05.2019 11:25 # ensiferum
    Майнц заплатит за игрока 8 мил фунтов? Сан прикалывается что ли.

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  4. farot 29.05.2019 11:12 # farot
    Сразу несколько футболистов высшего и второго дивизионов Испании была арестованы по подозрению в организации договорных матчей.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71070/?c=1


    очередная струя на харю Тебаса

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  5. botan1k 29.05.2019 11:06 # botan1k
    Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" "практически завершен". (Daily Record)

    Даже не знаю, плакать или радуватся. Вроде и последний околотоп уходить, но с другой стороны этот руинер только все портит.

    Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты, лишь бы перейти в "Интер". (Gazzetta dello Sport)

    Все бегут с этой пригородной помойки. Даже на бабло уже не ведутся.

    Верим в смегола. Философия 99. ждемс.

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