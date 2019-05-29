Анонс финала Лиги Европы

В среду вечером "Челси" и "Арсенал" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.

Трофей — это всегда престижно и привлекательно, однако две лондонские команды все-таки имеют немного разную мотивацию. Финишировав в топ-4 Премьер-Лиги, "Челси" уже обеспечил себе путевку в Лигу Чемпионов, тогда как "Арсенал" может вернуться в элитный европейский турнир только через победу в финале.



Также нельзя не отметить, что этот матч будет особенным для отдельных игроков. Голкипер "канониров" Петр Чех завершает свою карьеру, а плеймейкер Эден Азар, вероятно, в последний раз сыграет за "синих".



Отдельного внимания заслуживает и наставник "Челси" Маурицио Сарри, который находится не в ладах не только с фанатами своего клуба, но с подопечными, что доказала его вспышка гнева накануне на тренировке.



- Это будет всего лишь второй чисто английский финал Лиги Европы / Кубка УЕФА после противостояния "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" в 1972 году.



- Также это будет 198-я встреча "Челси" и "Арсенала" — но лишь третья в еврокубках. Два предыдущих очных матча состоялись в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2003/04.



- "Челси" против "Арсенала" — это будет первый матч, который игрался в финалах Кубка Англии, Кубка Лиги и какого-либо европейского турнира.



- И для "Арсенала", и для "Челси" это будет шестой европейский финал. Из числе английских клубов только у "Манчестер Юнайтед" (7), и "Ливерпуля" (14) больше.



- Это всего лишь третий раз в истории Лиги Европы, когда в финале сходятся команды из одной страны. Прежде это случалось с "Порту" и "Брагой" в 2011, "Атлетико" и "Атлетиком" в 2012.



- Прежде выиграть Лигу Европы / Кубок УЕФА с двумя различными командами удавалось лишь Джованни Трапаттони, Жозе Моуриньо и Рафаэлю Бенитесу.



- "Челси" выиграл четыре из пяти последних европейских финалов. По числу побед в финалах из числа английских команд впереди только "Манчестер Юнайтед" (5) и "Ливерпуль" (8).



- Маурицио Сарри — первый итальянский тренер в финале Лиги Европы / Кубка УЕФА со времен Альберто Малезани в 1999 году.



- "Арсенал" проиграл четыре из пяти последних европейских финалов, отпраздновав победу лишь в Кубке обладателей кубков в 1994.



- Как тренер, Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы больше всех (три раза, все — с "Севильей").



В этом матче "Челси" будет лишен травмированных Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Нголо Канте под большим вопросом из-за полученного на тренировке повреждения колена.



"Арсенал" не сможет задействовать травмированных Роба Холдинга, Эктора Беллерина и Аарона Рэмси. Петр Чех займет место в воротах. Своим последним появлением за клуб может отметиться и Данни Уэлбек, чей контракт продлен не будет. Генрих Мхитарян остался в Лондоне по причинам политического характера.



Лига Европы. Финал

"Челси" (Англия) — "Арсенал" (Англия)

Баку. Бакинский олимпийский стадион. 22:00 Онлайн-трансляция



