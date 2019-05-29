Анонс финала Лиги Европы
В среду вечером "Челси" и "Арсенал" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.
Трофей — это всегда престижно и привлекательно, однако две лондонские команды все-таки имеют немного разную мотивацию. Финишировав в топ-4 Премьер-Лиги, "Челси" уже обеспечил себе путевку в Лигу Чемпионов, тогда как "Арсенал" может вернуться в элитный европейский турнир только через победу в финале.
Также нельзя не отметить, что этот матч будет особенным для отдельных игроков. Голкипер "канониров" Петр Чех завершает свою карьеру, а плеймейкер Эден Азар, вероятно, в последний раз сыграет за "синих".
Отдельного внимания заслуживает и наставник "Челси" Маурицио Сарри, который находится не в ладах не только с фанатами своего клуба, но с подопечными, что доказала его вспышка гнева накануне на тренировке.
- Это будет всего лишь второй чисто английский финал Лиги Европы / Кубка УЕФА после противостояния "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" в 1972 году.
- Также это будет 198-я встреча "Челси" и "Арсенала" — но лишь третья в еврокубках. Два предыдущих очных матча состоялись в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2003/04.
- "Челси" против "Арсенала" — это будет первый матч, который игрался в финалах Кубка Англии, Кубка Лиги и какого-либо европейского турнира.
- И для "Арсенала", и для "Челси" это будет шестой европейский финал. Из числе английских клубов только у "Манчестер Юнайтед" (7), и "Ливерпуля" (14) больше.
- Это всего лишь третий раз в истории Лиги Европы, когда в финале сходятся команды из одной страны. Прежде это случалось с "Порту" и "Брагой" в 2011, "Атлетико" и "Атлетиком" в 2012.
- Прежде выиграть Лигу Европы / Кубок УЕФА с двумя различными командами удавалось лишь Джованни Трапаттони, Жозе Моуриньо и Рафаэлю Бенитесу.
- "Челси" выиграл четыре из пяти последних европейских финалов. По числу побед в финалах из числа английских команд впереди только "Манчестер Юнайтед" (5) и "Ливерпуль" (8).
- Маурицио Сарри — первый итальянский тренер в финале Лиги Европы / Кубка УЕФА со времен Альберто Малезани в 1999 году.
- "Арсенал" проиграл четыре из пяти последних европейских финалов, отпраздновав победу лишь в Кубке обладателей кубков в 1994.
- Как тренер, Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы больше всех (три раза, все — с "Севильей").
В этом матче "Челси" будет лишен травмированных Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Нголо Канте под большим вопросом из-за полученного на тренировке повреждения колена.
"Арсенал" не сможет задействовать травмированных Роба Холдинга, Эктора Беллерина и Аарона Рэмси. Петр Чех займет место в воротах. Своим последним появлением за клуб может отметиться и Данни Уэлбек, чей контракт продлен не будет. Генрих Мхитарян остался в Лондоне по причинам политического характера.
Лига Европы. Финал
"Челси" (Англия) — "Арсенал" (Англия)
Баку. Бакинский олимпийский стадион. 22:00 Онлайн-трансляция
29.05.2019 10:50
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Последние комментарии:
Итак, Грановская:
1. Не переподписала заранее контракт с Азаром. Как итог - потеря
2. Пригласила в клуб тренера, который не может сдерживать свое раздражение и злость
3. На полсезона пригласила в клуб Игуаина, который ничем особо не помог. Да, он хороший игрок и человек, но ему 31 и он полноват
4. Может уйти Канте, видя бардак в клубе. Это катастрофа будет
5. Ужасные покупки уровня "Эвертон"/ "Хэм"
6. Договорилась с покупкой Пулишича, который мог бы помочь команде зимой и который был нужен, но дортмундцы наотрез отказались отпускать его. За это косяк надо сразу увольнять от должности. До сих пор в шоке от того, что Грановская не привела в клуб игрока, который был куплен зимой, но появился только сейчас.
Не удивлюсь, если в итоге выяснится, что она болеет за другой английский клуб
(ответить)
Клаппу важнее финал лч, в который он только выходил. И ещё клапп агрится на АПЛ, которую тож не брал. Ну что за лох
(ответить)
Кто будет в Баку на матче? Отпишитесь
(ответить)
Больше за Канте беспокоюсь, чем за кубок. Путёвку получили, можно Канте и поберечь на след сезон. Но Сарри как никогда в жизни близок к первому трофею, боюсь как бы он Канте не поставил, ему ж похер уже - валит в Юве. Что тут с Канте потом будет - не его проблема, а первый в жизни трофей завоевать хочется.(
(ответить)
не важно как закончится матч, портовые обрыганы все равно сделают попосао.
La verdad
(ответить)
- "Челси" выиграл четыре из пяти последних европейских финалов. По числу побед в финалах из числа английских команд впереди только "Манчестер Юнайтед" (5) и "Ливерпуль" (8).
Источник: http://fapl.ru/posts/71069/?c=1
Камон красиво.
Длгогяем мью, а в следующем сезоне через побелу в лч обганяем и челси становится исторически > мю. То, что больше лифака итак ясно, ибо 0 апл 0
(ответить)
Смотрю: болелы чольче. Думаю, кто это. Китайцы? Корейцы? Блэт, это буряты
(ответить)
То, что Азар уйдёт, по-моему уже решённый вопрос, иначе он бы давно заявил, что остаётся. И, если адекватно, то в перестраивающемся Реале Азар может сыграть одну из главных ролей и стать ведущим игроком. Возможно в Ла Лиге он обретёт ту стабильность, которой ему частенько не хватало в Челси, играть там за Реал проще и календарь легче. Его стиль отлично подходит для Ла Лиги, а закалка АПЛ будет только в плюс. Главное, чтобы яйца оказались крепкие, всё-таки это Королевский клуб и ментальность игроков и публики там другая, он хоть и придёт звездой, но совсем не на тех же позициях, что были у него в Челси, там таких перцев своих хватает. Только вот считаю, что, чтобы достичь там какого-то более высокого уровня, как игрока, ему надо было идти туда пораньше на пару лет. Но, красавец, что помог клубу, где стал звездой, выиграть кучку топовых трофеев.
(ответить)
что за время в этом Баку, нафиг так поздно играть.
(ответить)
el srapatan tiene el culo caliente y esta sientado en la botella.
la verdad
(ответить)
- "Челси" против "Арсенала" — это будет первый матч, который игрался в финалах Кубка Англии, Кубка Лиги и какого-либо европейского турнира.
Я один помню финал кубка лиги 2007 года?
(ответить)
Все равно МЮ короли
(ответить)
Радик - назовите хоть одно имя ущербнее, чем это.
(ответить)
Почему выиграет Арсенал, а не щолси
1. мотивация, щолси вышел в лигу чемпионов, заняв в чемпионате третье место, не думаю
что игроки сари должны рвать себе очко в этом матче, поэтому парни Унаи Эмери будут запредельно мотивированы, чтобы сыграть в лиге чемпионов на следующий сезон
2. Унаи Эмери, тренеришка как никто другой знает как играть в финалах лиги европы, здесь должно быть все четко, опыт сыграет свою роль
3. плохая атмосфера в коллективе щолси перед финалом + уход азара и уход сигарри в ювентус, даже не знаю кто будет тащить щолси
4. атака Арсенала, наверное сейчас в мире связка Ляказетт - Обамеянг одна из сильнейших в мире, способная наводить страх любой обороне, такому кризисному щолсе будет трудно сдержать их
5. карма, Арсенал проиграл много еврокубковых финалов, думаю здесь фортуна задолжала Арсеналу победу
6. ставка чердака, кто следит за ставками черданцева наверно уже сто раз ставили на его исходы наоборот и были в выигрыше
7. тренер хуеглот и бестрофейник, не дай бог такой амебе как сигарри возглавить впш любимый топ клуб, да и посмотрите на его достижения, в графе трофеи стоит - 0
(ответить)
На фестивале по распиванию пива в Мюнхене Сасухуи закрыл все туалеты и расположился возле центрального сортира с табличкой на груди "mein mund ist eine toilette". Ну что за коварный этот эль пидор.
(ответить)
Азар походу уходит, беда печаль. И нахрц ему этот кризисный среал.
Забавно будет, если пойдёт в реал за лч, а лчшку в эти годы выиграет челси, а не реал.
Азара понять можно с 1 стороны, это шансы на лч, единственный трофей из возможных который он не выиграл с челси. И шансов выиграть его в челси со всякими пососари малы. Но будет рил забавно, если Азар со среалом ртлктмт от того же челси эдак в полуфинале лч))
Фантазии, ех
Буду верить до последнего, что останется. Пока не увижу его в форме среала
(ответить)
Первый тайм ничья, во втором Азар забьёт
Если челче не выиграет, то это будет позор. Расформировать наxyй клуб
(ответить)
Внимание ставочникам. Дам прогноз на этот матч за 1000 рублей.
(ответить)
Завтра в Ахтубинск лечу, в +37 и мошку.. збс финал блять посмотрел в баре
(ответить)
Мдаааа, каким же надо быть упоротым скюмом чтобы взять какую то камри, а не логан в максималке. Да с логаном же все наркоты-давалки твои!
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