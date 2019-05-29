Клопп: "Я в "Ювентусе"? Чушь собачья"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи, связывающие его с переходом в "Ювентус".

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был не единственным тренером из Премьер-Лиги, которого за последние дни сватали на место покидающего "Ювентус" Массимилиано Аллегри.

Также в итальянской прессе появилась информация об интересе гранда Серии А к Клоппу, однако Юрген дал ясно понять, что его тяга к итальянскому футболу не настолько сильна.

"Конечно, Серия А — это лига, которая мне нравится, это очень интересная лига, но все эти слухи, что я слышал насчет "Ювентуса" — чушь собачья".

"В этом нет никакой правды. Я не собираюсь уходить из "Ливерпуля". Я очень хорошо знаю Серию А, я слежу за ней, и она мне нравится, но я собираюсь остаться в "Ливерпуле", — сообщил Клопп Sky Italia.


Метки Клопп, Ливерпуль, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 10:00

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  1. shinigami 29.05.2019 10:41 # shinigami
    Топ, хуле.

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  2. chr1s8rown 29.05.2019 10:14 # chr1s8rown
    В отличие от пеп-хитрожоппа сказал открыто
    А трус до сих пор не опровергает

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  3. rj1992 29.05.2019 10:14 # rj1992
    Хз, вполне себе возможный вариант. Ладно бы про МЮ слухи были...

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  4. mancunia-planet 29.05.2019 10:04 # mancunia-planet
    Юве = чушь собачья, согласен

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