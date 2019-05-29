Клопп: "Я в "Ювентусе"? Чушь собачья"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи, связывающие его с переходом в "Ювентус".

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был не единственным тренером из Премьер-Лиги, которого за последние дни сватали на место покидающего "Ювентус" Массимилиано Аллегри.



Также в итальянской прессе появилась информация об интересе гранда Серии А к Клоппу, однако Юрген дал ясно понять, что его тяга к итальянскому футболу не настолько сильна.



"Конечно, Серия А — это лига, которая мне нравится, это очень интересная лига, но все эти слухи, что я слышал насчет "Ювентуса" — чушь собачья".



"В этом нет никакой правды. Я не собираюсь уходить из "Ливерпуля". Я очень хорошо знаю Серию А, я слежу за ней, и она мне нравится, но я собираюсь остаться в "Ливерпуле", — сообщил Клопп Sky Italia.