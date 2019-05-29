Магуайр не думает о "Юнайтед" или "Сити"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр заявил, что сосредоточен на плей-офф Лиги Наций, а не на слухах, сватающих его в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Согласно слухам, после неудачных попыток переманить Маттейса Де Лигта из "Аякса" и Калиду Кулибали из "Наполи", "Юнайтед" возобновил свой интерес к Магуайру.



Также Харри называют возможным преемником Венсана Компани в "Сити", однако сам 26-летний защитник целиком сосредоточен на подготовке к предстоящему матчу сборной Англии против Голландии 6 июня.



"Когда я в сборной Англии, я не думаю ни о чем из клубного футбола. Пока я ношу эту эмблему, мой фокус исключительно на сборной Англии. Я целиком сосредоточен на двух матчах, что нас ждут. Только эти мысли у меня в голове", — цитирует Магуайра Sky Sports.