Терри не будет спешить с карьерой главного тренера

Экс-капитан "Челси" Джон Терри заявил, что не будет спешить с началом самостоятельной тренерской карьеры по примеру бывших товарищей Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

С октября прошлого года Терри является ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле". Это первая работа Джона после завершения блестящей игровой карьеры.



В минувший понедельник команда Терри и Смита одержала победу над "Дерби" Лэмпарда в финале плей-офф Чемпионшипа и пробилась в Премьер-Лигу.



И хотя у Джона есть амбиции пуститься в самостоятельное плавание, пока он хочет продолжать ассистировать Смиту на "Вилла Парк".



"Естественно, в долгосрочной перспективе я хочу стать главным тренером, но я не думаю об этом сейчас. Будучи игроком, я достиг желаемых высот, но теперь я словно вновь чувствую себя в юношеской школе".



"Я начинаю с самых низов, и я не боюсь это признать. Я не боюсь делать всю грязную работу, подбирая конусы, мячи и манишки. Это часть моего обучения".



"В лице Дина я обладаю отличным учителем, поэтому мне очень повезло сидеть с ним рядом и иметь возможность учиться".



"Я всегда хотел тренировать. Будучи игроком, ты понимаешь, когда твое время на исходе. Я несколько лет планировал тренировать, и сейчас у меня есть великолепная возможность выполнять ежедневную работу и делать то, что попросит главный тренер", — цитирует Терри Sky Sports.