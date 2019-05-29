Терри не будет спешить с карьерой главного тренера

Джон Терри Экс-капитан "Челси" Джон Терри заявил, что не будет спешить с началом самостоятельной тренерской карьеры по примеру бывших товарищей Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

С октября прошлого года Терри является ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле". Это первая работа Джона после завершения блестящей игровой карьеры.

В минувший понедельник команда Терри и Смита одержала победу над "Дерби" Лэмпарда в финале плей-офф Чемпионшипа и пробилась в Премьер-Лигу.

И хотя у Джона есть амбиции пуститься в самостоятельное плавание, пока он хочет продолжать ассистировать Смиту на "Вилла Парк".

"Естественно, в долгосрочной перспективе я хочу стать главным тренером, но я не думаю об этом сейчас. Будучи игроком, я достиг желаемых высот, но теперь я словно вновь чувствую себя в юношеской школе".

"Я начинаю с самых низов, и я не боюсь это признать. Я не боюсь делать всю грязную работу, подбирая конусы, мячи и манишки. Это часть моего обучения".

"В лице Дина я обладаю отличным учителем, поэтому мне очень повезло сидеть с ним рядом и иметь возможность учиться".

"Я всегда хотел тренировать. Будучи игроком, ты понимаешь, когда твое время на исходе. Я несколько лет планировал тренировать, и сейчас у меня есть великолепная возможность выполнять ежедневную работу и делать то, что попросит главный тренер", — цитирует Терри Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 29.05.2019 09:00 # chelsiukpro
    Правильное решение, лучше без давления поработать с разными тренерами а потом самому начать карьеру

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  2. ben-arfa 29.05.2019 08:34 # ben-arfa
    «Я не боюсь делать всю грязную работу, подбирая конусы, мячи и манишки, прогревая унитазы для игроков первой команды»

    Легенда пенсов

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  3. chebrec 29.05.2019 08:10 # chebrec
    Легенда аристократов!!!

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