Салах мечтает забить победный гол в финале Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что мечтает забить победный гол в финале Лиги Чемпионов.

Прошлогодний финал элитного европейского соревнования закончился для Салаха в слезах — на исходе получаса игрового времени защитник "Реала" Серхио Рамос швырнул Мохамеда на газон, и египтянин получил серьезную травму плеча.



В ближайшую субботу Салах еще раз сыграет в финале Лиги Чемпионов. Мохамед надеется, что с "Тоттенхэмом" он проявит себя лучше, нежели тогда с "Реалом".



"Я так рад, что у меня есть возможность сыграть еще в одном финале. Надеюсь, на сей раз я целиком проведу матч. Я нахожусь в большом восхищении. Надеюсь, мы поправим то, что случилось в прошлом сезоне, добьемся хорошего результата и выиграем соревнование".



"Я не просто мечтаю забить победный гол в финале Лиге Чемпионов. Я надеюсь, это станет реальностью, а затем я также выиграют Кубок Африки", — цитирует Салаха The Guardian.