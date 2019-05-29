Салах мечтает забить победный гол в финале Лиги Чемпионов

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что мечтает забить победный гол в финале Лиги Чемпионов.

Прошлогодний финал элитного европейского соревнования закончился для Салаха в слезах — на исходе получаса игрового времени защитник "Реала" Серхио Рамос швырнул Мохамеда на газон, и египтянин получил серьезную травму плеча.

В ближайшую субботу Салах еще раз сыграет в финале Лиги Чемпионов. Мохамед надеется, что с "Тоттенхэмом" он проявит себя лучше, нежели тогда с "Реалом".

"Я так рад, что у меня есть возможность сыграть еще в одном финале. Надеюсь, на сей раз я целиком проведу матч. Я нахожусь в большом восхищении. Надеюсь, мы поправим то, что случилось в прошлом сезоне, добьемся хорошего результата и выиграем соревнование".

"Я не просто мечтаю забить победный гол в финале Лиге Чемпионов. Я надеюсь, это станет реальностью, а затем я также выиграют Кубок Африки", — цитирует Салаха The Guardian.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Салах

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-4milan 29.05.2019 07:34 # ivan-4milan
    Футбольный бог вознаградил его ,Рамос был неправ, жалко Кариуса.

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  2. xomakk 29.05.2019 07:12 # xomakk
    Опять единалить будет

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  3. chebrec 29.05.2019 07:08 # chebrec
    А затем Чемпионат мира

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