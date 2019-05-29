"Реал" согласовал покупку Азара за 115 млн. фунтов
"Реал" согласовал приобретение плеймейкера "Челси" Эдена Азара за 115 миллионов фунтов.
Издание The Sun, на днях первым сообщившее о скорой смене владельца "Ньюкасла", в среду утром выходит с очередной эксклюзивной новостью.
По информации таблоида, длившиеся последние две недели переговоры "Реала" и "Челси", наконец, увенчались успехом.
Несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт 28-летнего бельгийца, "синим" удалось выторговать в качестве компенсации девятизначную сумму.
Ожидается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" получит 100 млн. фунтов сразу, а еще 15 млн. будут предусмотрены в виде бонус. Сам Азар должен подписать контракт на четыре года с базовой зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Сообщается, что в конце концов хозяин "Челси" Роман Абрамович решил поступить расчетливо и продать Эдена сейчас, нежели потерять его через год свободным агентом.
Таким образом, финал Лиги Европы против "Арсенала" в среду вечером станет последним матчем для Азара за "Челси". В этом сезоне Эден забил 19 голов и отдал 16 результативных передач в 51 поединке за "синих".
29.05.2019 06:00
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Удачи!
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Шалом, что ещё сказать.
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