"Реал" согласовал приобретение плеймейкера "Челси" Эдена Азара за 115 миллионов фунтов.

Издание The Sun, на днях первым сообщившее о скорой смене владельца "Ньюкасла", в среду утром выходит с очередной эксклюзивной новостью.



По информации таблоида, длившиеся последние две недели переговоры "Реала" и "Челси", наконец, увенчались успехом.



Несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт 28-летнего бельгийца, "синим" удалось выторговать в качестве компенсации девятизначную сумму.



Ожидается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" получит 100 млн. фунтов сразу, а еще 15 млн. будут предусмотрены в виде бонус. Сам Азар должен подписать контракт на четыре года с базовой зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.



Сообщается, что в конце концов хозяин "Челси" Роман Абрамович решил поступить расчетливо и продать Эдена сейчас, нежели потерять его через год свободным агентом.



Таким образом, финал Лиги Европы против "Арсенала" в среду вечером станет последним матчем для Азара за "Челси". В этом сезоне Эден забил 19 голов и отдал 16 результативных передач в 51 поединке за "синих".