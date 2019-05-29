Клопп: "Поражение от "Реала" оказало огромное влияние на "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что поражение от "Реала" в финале Лиге Чемпионов год назад придало огромный импульс его команде.

Год назад в Киеве "красные" потерпели разочаровывающее поражение от "Реала" со счетом 3:1. Та манера, в которой проиграли подопечные Клоппа, причинила большие душевные страдания мерсисайдской команде и ее болельщикам.



Тем не менее, "Ливерпулю" удалось перегруппироваться, стать претендентом на титул Премьер-Лиги и еще раз добраться до финала Лиги Чемпионов. Клопп чувствует, что это, возможно, было бы невозможно без той неудачи.



"То поражение оказало огромное влияние на нас. Я помню, как мы себя чувствовали, стоя в очереди в аэропорту Киева по пути домой".



"Мы были облачены в тренировочные костюмы, стояли с опущенными головами и так далее. Каждый был очень разочарован и очень расстроен той ситуацией. Ты не мог толком понять, что произошло, и тебе нельзя было злиться — мы испытывали гамму эмоций".



"Наш план состоял в том, чтобы вернуться сюда, и вот мы снова здесь. Это просто невероятно. То поражение стало новой отсечкой в развитии этой команды, 100 процентов".



"Это чувствовалось с первого дня предсезонного периода, когда мы снова собрались, с первого матча. Парни совершили большой, большой шаг. Эту команду нельзя сравнивать с прошлогодней", — цитирует Клоппа Sky Sports.