Сарри сбежал с тренировки "Челси" в Баку

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри сбежал с последней тренировки своей команды перед финалом Лиги Европы против "Арсенала", несколько раз гневно бросив свою кепку.

Спустя считанные минуты после своей пресс-конференции Сарри вывел "синих" на заключительную тренировку на Олимпийском стадионе в Баку накануне финального матча.

Однако Маурицио пришел в ярость после стычки защитника Давида Луиса и нападающего Гонсало Игуаина, выместив свои чувства на головном уборе. Тренировка команды продолжилась уже без итальянского рулевого, сообщает Sky Sports.

Этот инцидент лишний раз показывает, насколько напряженные отношения у Сарри не только с болельщиками "Челси", но и с собственными футболистами. Лишь в феврале публика стала свидетелем невиданного прежде конфликта между игроком и тренером, когда голкипер Кепа Аррисабалага отказался подчиниться решению Маурицио заменить его в финале Кубка Лиги.

Добавим, что в последние дни ходят упорные слухи, что Сарри отправится в "Ювентус", независимо от исхода финала Лиги Европы. Daily Mail и вовсе утверждает, что Маурицио уже согласовал условия личного контракта с чемпионами Серии А.


Метки Арсенал, видео, Лига Европы, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2019 22:45

Количество просмотров Просмотров: 3202

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Последние комментарии:




  1. coon4 28.05.2019 23:52 # coon4
    Бля неужели чушка эмери опять эту сцанину выиграет, такими темпами его ливерпук перекупит вместо четырехглазого сосателя финалов.

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  2. only--liverpool 28.05.2019 23:48 # only--liverpool
    Пинсы не ссыте, Арсенал в таком же положении...

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  3. contrario 28.05.2019 23:47 # contrario
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Ленин такой молодой,
    И юный — Октябрь впереди!

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  4. chebrec 28.05.2019 23:43 # chebrec
    Аталанта" выступит в Лиге чемпионов впервые в своей истории



    "Аталанта" добилась лучшего результата в чемпионате Италии в своей 112-летней истории - бергамаски заняли третье место. Они получили путёвку в Лигу чемпионов и впервые представят Италию в сильнейшем клубном турнире континента.

    Помимо "Аталанты", от Серии А в Лигу чемпионов пробились "Ювентус", "Наполи" и "Интер".

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  5. slash-lfc 28.05.2019 23:42 # slash-lfc
    Сосюра топ. Заслужил на повышение в Юве.

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  6. mancunia-planet 28.05.2019 23:41 # mancunia-planet
    а у Арсенала всё весело

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  7. thegodfather 28.05.2019 23:38 # thegodfather
    Пресс-секретарь «Челси» Сарри Хатгейт:

    «Разочарование Маурицио, которое он проявил в конце тренировки, не было связано ни с одним из его игроков, оно было связано с тем, что он не смог попрактиковать стандарты в последние 15 минут часовой тренировки, поскольку она оставалась открытой для СМИ».



    шта блять, ой фсе, идите нахой
    нелепей отмазона сложно придумать
    еще сказали бы, что сарри прихватил живот и он чуть не обосралсо, было бы правдоподобней

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  8. al-faarabi 28.05.2019 23:34 # al-faarabi
    зае6ись, ой как зае6ись
    и это разве стычка? когда луиз ведет себя как телка, это стычка?

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  9. thegodfather 28.05.2019 23:33 # thegodfather
    нездравая ситуация в раздевалочке пенсиков
    уже который раз то ли игроки ссут на сарри, то ли он долбоебик.
    понять нихуя не можно, какие-то обиды хуй пойми на что, недопонимая
    кароч сарри аут
    завтра, после всоса, акурат, уволим, верим, кек

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  10. kos9k 28.05.2019 23:33 # kos9k
    https://sun1-15.userapi.com/c635103/v635103373/4383e/ljcG4-w_0qU.jpg

    истинное лицо коммунистического свинофюрера

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  11. thegodfather 28.05.2019 23:31 # thegodfather
    а че там случилось то? хуй пойми кароч, ща пойду пенсопаблики почитаю и вам сообщу.
    окей гайс?

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  12. sixth-place 28.05.2019 23:27 # sixth-place
    хохлы хуесосы

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  13. mikkiynwa 28.05.2019 23:27 # mikkiynwa
    Клуб наемников, оруууууу

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  14. contrario 28.05.2019 23:26 # contrario
    крысятник

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  15. thegodfather 28.05.2019 23:25 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=bumr777ZLWE

    кароч ситуация такова
    себ в пабе обозвал русню страной третьего мира ну и типа рашкинцы питрилы все в таком роде, себ ес чо француз.
    В итоге "порядочный" человек от вп( русская тима) под ником соло решил, что он доooхyя авторитет и начал гавкать, что мол себа должны наказать, это недопустимо, ккоокок, иначе я пропущу следующий турик с целью протеста и все в таком роде...

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  16. kos9k 28.05.2019 23:22 # kos9k
    видимо узнал, что пенсота его не отпустила в юве, тут любой адекватный человек после подобного будет в бешенстве(

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  17. billy-bones 28.05.2019 23:21 # billy-bones
    Что это за сбежавшая невеста.

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  18. electric 28.05.2019 23:19 # electric
    ЛОЛита!

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  19. winnerd 28.05.2019 23:15 # winnerd
    ипануцца развал в команде ,настрой на нуле , ни о какой победе и речи быть не может . Жаль((

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  20. manchester-united 28.05.2019 23:06 # manchester-united
    Не ту кепу пизд ишь, маурицио.

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