Сарри сбежал с тренировки "Челси" в Баку

Наставник "Челси" Маурицио Сарри сбежал с последней тренировки своей команды перед финалом Лиги Европы против "Арсенала", несколько раз гневно бросив свою кепку.

Спустя считанные минуты после своей пресс-конференции Сарри вывел "синих" на заключительную тренировку на Олимпийском стадионе в Баку накануне финального матча.



Однако Маурицио пришел в ярость после стычки защитника Давида Луиса и нападающего Гонсало Игуаина, выместив свои чувства на головном уборе. Тренировка команды продолжилась уже без итальянского рулевого, сообщает Sky Sports.



Этот инцидент лишний раз показывает, насколько напряженные отношения у Сарри не только с болельщиками "Челси", но и с собственными футболистами. Лишь в феврале публика стала свидетелем невиданного прежде конфликта между игроком и тренером, когда голкипер Кепа Аррисабалага отказался подчиниться решению Маурицио заменить его в финале Кубка Лиги.



Добавим, что в последние дни ходят упорные слухи, что Сарри отправится в "Ювентус", независимо от исхода финала Лиги Европы. Daily Mail и вовсе утверждает, что Маурицио уже согласовал условия личного контракта с чемпионами Серии А.





Tempers fraying in the Chelsea camp?



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd