Сарри сбежал с тренировки "Челси" в Баку
Наставник "Челси" Маурицио Сарри сбежал с последней тренировки своей команды перед финалом Лиги Европы против "Арсенала", несколько раз гневно бросив свою кепку.
Спустя считанные минуты после своей пресс-конференции Сарри вывел "синих" на заключительную тренировку на Олимпийском стадионе в Баку накануне финального матча.
Однако Маурицио пришел в ярость после стычки защитника Давида Луиса и нападающего Гонсало Игуаина, выместив свои чувства на головном уборе. Тренировка команды продолжилась уже без итальянского рулевого, сообщает Sky Sports.
Этот инцидент лишний раз показывает, насколько напряженные отношения у Сарри не только с болельщиками "Челси", но и с собственными футболистами. Лишь в феврале публика стала свидетелем невиданного прежде конфликта между игроком и тренером, когда голкипер Кепа Аррисабалага отказался подчиниться решению Маурицио заменить его в финале Кубка Лиги.
Добавим, что в последние дни ходят упорные слухи, что Сарри отправится в "Ювентус", независимо от исхода финала Лиги Европы. Daily Mail и вовсе утверждает, что Маурицио уже согласовал условия личного контракта с чемпионами Серии А.
Tempers fraying in the Chelsea camp?— Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 мая 2019 г.
Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd
28.05.2019 22:45
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Последние комментарии:
Бля неужели чушка эмери опять эту сцанину выиграет, такими темпами его ливерпук перекупит вместо четырехглазого сосателя финалов.
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Пинсы не ссыте, Арсенал в таком же положении...
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И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин такой молодой,
И юный — Октябрь впереди!
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Аталанта" выступит в Лиге чемпионов впервые в своей истории
"Аталанта" добилась лучшего результата в чемпионате Италии в своей 112-летней истории - бергамаски заняли третье место. Они получили путёвку в Лигу чемпионов и впервые представят Италию в сильнейшем клубном турнире континента.
Помимо "Аталанты", от Серии А в Лигу чемпионов пробились "Ювентус", "Наполи" и "Интер".
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Сосюра топ. Заслужил на повышение в Юве.
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а у Арсенала всё весело
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Пресс-секретарь «Челси» Сарри Хатгейт:
«Разочарование Маурицио, которое он проявил в конце тренировки, не было связано ни с одним из его игроков, оно было связано с тем, что он не смог попрактиковать стандарты в последние 15 минут часовой тренировки, поскольку она оставалась открытой для СМИ».
шта блять, ой фсе, идите нахой
нелепей отмазона сложно придумать
еще сказали бы, что сарри прихватил живот и он чуть не обосралсо, было бы правдоподобней
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зае6ись, ой как зае6ись
и это разве стычка? когда луиз ведет себя как телка, это стычка?
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нездравая ситуация в раздевалочке пенсиков
уже который раз то ли игроки ссут на сарри, то ли он долбоебик.
понять нихуя не можно, какие-то обиды хуй пойми на что, недопонимая
кароч сарри аут
завтра, после всоса, акурат, уволим, верим, кек
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https://sun1-15.userapi.com/c635103/v635103373/4383e/ljcG4-w_0qU.jpg
истинное лицо коммунистического свинофюрера
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а че там случилось то? хуй пойми кароч, ща пойду пенсопаблики почитаю и вам сообщу.
окей гайс?
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хохлы хуесосы
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Клуб наемников, оруууууу
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крысятник
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https://www.youtube.com/watch?v=bumr777ZLWE
кароч ситуация такова
себ в пабе обозвал русню страной третьего мира ну и типа рашкинцы питрилы все в таком роде, себ ес чо француз.
В итоге "порядочный" человек от вп( русская тима) под ником соло решил, что он доooхyя авторитет и начал гавкать, что мол себа должны наказать, это недопустимо, ккоокок, иначе я пропущу следующий турик с целью протеста и все в таком роде...
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видимо узнал, что пенсота его не отпустила в юве, тут любой адекватный человек после подобного будет в бешенстве(
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Что это за сбежавшая невеста.
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ЛОЛита!
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ипануцца развал в команде ,настрой на нуле , ни о какой победе и речи быть не может . Жаль((
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Не ту кепу пизд ишь, маурицио.
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