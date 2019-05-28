Эмери хочет сделать "Арсенал" одной из 10 лучших команд в мире

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сделать свою команду одной из 10 лучших в мире.

Оставаясь вне Лиги Чемпионов уже два года, в среду "канониры" постараются вернуться в элитный европейский турнир. Для этого им необходимо обыграть "Челси" в финале Лиги Европы.



Однако Эмери надеется, что победа в Баку станет лишь первым шагом к восстановлению прежнего величия "Арсенала".



"Мы наилучшим образом готовились к этому особенному моменту. Мы должны гордиться своей работой. Мы сделаем все возможное на футбольном поле".



"Мы заслужили сыграть этот финал. Мы хорошо выступили в этом соревновании, и мы всегда чувствовали, что способны здесь многого добиться. Сейчас нас есть две цели: попасть в Лигу Чемпионов и завоевать трофей".



"Кроме того, мы должны получить удовольствие от своей игры и сыграть с хорошим духом. Наша задача — завоевать трофей Лиги Европы и попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Это будет сложно, но мы обязаны это сделать".



"В данный момент у меня хорошее предчувствие по поводу этой возможности, но ты всегда можешь как выиграть, так и проиграть. Тем не менее, ты каждый день должен двигаться вперед, с одинаковым настроем. Это то, на чем я сосредоточен".



"Я хочу помочь "Арсеналу" достичь всего и сделать это в нашем стиле. Лига Европы — это одно, а прибавить и улучшить свое положение в мировом футболе — это другое. "Арсенал" должен быть в топ-10 лучших команд мира. Это цель, к которой мы стремимся", — цитирует Эмери Daily Mirror.